Anses en Santa Fe: dónde estarán los operativos de atención del 22 al 26 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, continúa desplegando sus operativos de atención en diferentes puntos del país.
La atención se brindará en más de 15 ciudades santafesinas. Los vecinos podrán realizar consultas y trámites de la Seguridad Social sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.
En la provincia de Santa Fe, los dispositivos móviles llegarán a múltiples localidades entre el 22 y el 26 de septiembre, con el objetivo de facilitar a los vecinos la realización de trámites y consultas cerca de sus hogares.
Durante estas jornadas, los equipos de Anses estarán disponibles para atender a quienes se acerquen con su DNI y la documentación correspondiente. Entre las gestiones que se podrán realizar se encuentran:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
Asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción).
Presentación del certificado escolar.
Prestación por Desempleo.
Trámite de Tarifa Social.
Cambio de lugar de cobro.
Designación de apoderados.
Generación de Clave de la Seguridad Social.
Constancia de empadronamiento a una obra social.
Actualización de datos personales.
De esta manera, se busca acercar los servicios de la Seguridad Social a los vecinos que muchas veces deben trasladarse largas distancias para realizar gestiones en oficinas permanentes.
Los puntos de atención se distribuirán en distintas localidades, con días y horarios establecidos. Este es el cronograma completo para la provincia de Santa Fe:
Sunchales: del 22 al 26 de septiembre, en Juan B. Justo 377 (08:00 a 14:00).
Rosario: 23 de septiembre, en Bv. Seguí 3398 (09:00 a 13:30).
Arroyo Seco: 24 de septiembre, en 9 de Julio 517 y Galpones del Ferrocarril (08:00 a 13:00).
Roldán: 26 de septiembre, en Bv. Estanislao López 643 (08:00 a 13:00).
San Lorenzo: 23 y 26 de septiembre, en Rosario 180, esquina Saavedra (07:00 a 13:00).
Coronel Bogado: 22 de septiembre, en 9 de Julio 271 (08:00 a 13:00).
Capitán Bermúdez: 24 de septiembre, en General Las Heras 600 (08:00 a 13:00).
Correa: 25 de septiembre, en Bv. San Martín s/n (Centro de Jubilados) (08:00 a 13:00).
Pérez: del 22 al 25 de septiembre, en Av. Manuel Belgrano 1462 (07:00 a 13:00).
María Susana: 26 de septiembre, en Av. San Martín y Mariano Moreno (Centro de Jubilados) (08:00 a 13:00).
Sastre: 24 de septiembre, en 25 de Mayo 2044 (08:00 a 13:00).
Coronda: 22 de septiembre, en Juan de Garay 1827 (08:00 a 13:00).
San Jerónimo Norte: 23 de septiembre, en Güemes 379 (08:00 a 13:00).
Laguna Paiva: 24 de septiembre, en Carlos Pellegrini 2521 (08:00 a 13:00).
Calchaquí: 25 de septiembre, en Roque Sáenz Peña 1098 (08:00 a 13:00).
Gobernador Crespo: 26 de septiembre, en Belgrano al 600 (08:00 a 13:00).
Santa Isabel: 24 de septiembre, en José Ingenieros 1459 (08:00 a 13:00).
Venado Tuerto: 26 de septiembre, en Mariano López 1360 (08:30 a 12:00).
Alcorta: 26 de septiembre, en Pavón 366 (08:00 a 13:00).
Cada operativo contará con personal capacitado para brindar orientación y resolver consultas de manera ágil, asegurando que los vecinos puedan realizar sus gestiones en el mismo día.
La iniciativa de Anses busca reforzar la política de cercanía con la comunidad, llevando los servicios a lugares estratégicos del interior provincial. Estos operativos no solo evitan traslados costosos y extensos, sino que además garantizan el acceso a derechos de manera equitativa en localidades donde no siempre hay oficinas permanentes.
