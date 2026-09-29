Para los fanáticos de los videojuegos de otras épocas, la próxima subasta de bienes administrados por la APRAD tendrá una particularidad: entre los 224 lotes disponibles habrá 10 máquinas arcade retro, los clásicos fichines que durante décadas ocuparon un lugar central en las salas de videojuegos.
Atento fanáticos: se subastan en Santa Fe 10 máquinas arcade
Las diez cabinas tienen una base de $20.000 y se encuentran “para restaurar”. La inscripción se realiza hasta el 8 de octubre a través del sitio oficial de subastas.
Las unidades corresponden a los lotes 22 al 31 del catálogo y tienen un precio base de $20.000 cada una. Sin embargo, hay un dato clave para quienes estén pensando en participar: las diez máquinas figuran oficialmente en condición “para restaurar” y no funcionan.
Se trata de cabinas verticales del tipo tradicional, con pantalla incorporada, marquesina superior, panel de control con joysticks y botones y espacio frontal para el sistema de fichas o monedas. El estado informado implica que los equipos se ofrecen tal como se encuentran, sin garantía de funcionamiento eléctrico, electrónico o de sus sistemas de juego.
Una máquina, un proyecto
Los diez lotes presentan la misma denominación, el mismo precio base y la misma observación técnica. Es decir, no hay diferencias de valor inicial entre las unidades: cada arcade parte de $20.000.
El catálogo identifica de manera individual los lotes 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Todos están descriptos como “Arcade retro” y “Para restaurar”.
Para quien tenga experiencia en restauración de estos equipos, el atractivo no necesariamente está en encender una máquina y comenzar a jugar, sino en recuperar una cabina que remite directamente a la época de los salones recreativos.
Por eso, antes de ofertar, será importante considerar que se trata de unidades que requieren intervención. El catálogo no garantiza el funcionamiento de los componentes internos ni de las placas de juego, por lo que el comprador deberá evaluar el estado del equipo antes de participar.
La exhibición de los bienes permitirá justamente observar las unidades antes del remate. Los arcades podrán verse junto con el resto de los lotes durante las jornadas previstas para el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano, ubicada en Boulevard Gálvez 1150 de la ciudad de Santa Fe.
Los fichines
Para varias generaciones, los arcades fueron mucho más que una forma de jugar. Los salones de fichines reunían a chicos y adolescentes alrededor de máquinas que ofrecían partidas rápidas, competencias y la posibilidad de superar el puntaje del jugador anterior.
En Santa Fe, esos espacios también formaron parte de la memoria de quienes crecieron entre fichines, flippers y videojuegos. Las máquinas fueron protagonistas de una época en la que jugar significaba acercarse a una cabina, colocar una ficha y disponer de unos minutos para intentar avanzar lo máximo posible.
Con el paso de los años, los arcades dejaron de ocupar el lugar que tuvieron durante el auge de los salones recreativos, pero las cabinas y los videojuegos clásicos conservaron una comunidad de aficionados que las busca como piezas de colección, restauración o entretenimiento.
Ahora, diez de esas máquinas tendrán una nueva oportunidad en la subasta de APRAD. Para quienes disfrutan de los fichines clásicos, el atractivo está en el desafío adicional: conseguir una cabina por una base de $20.000 y convertirla, con trabajo de restauración, en una máquina nuevamente lista para jugar.
La inscripción para participar de la subasta permanece abierta hasta el 8 de octubre a través del sitio oficial de subastas de la Provincia. El remate se realizará el viernes 16 de octubre a las 16.20, también en la Estación Belgrano. Las acreditaciones serán de 14.30 a 15.30 y será obligatorio presentarse con DNI.
La lista completa de la subasta