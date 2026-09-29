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Cuáles son los vehículos más caros y baratos de la subasta que realiza el gobierno de Santa Fe

La oferta incluye camionetas y SUV con bases de hasta $12 millones y motocicletas desde $140.000. También hay autos y utilitarios desde $500.000. El listado completo.

La más cara. Una Toyota Hilux 4x4 modelo 2012.La más cara. Una Toyota Hilux 4x4 modelo 2012.
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La próxima subasta de bienes administrados por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) de la provincia de Santa Fe ofrece un amplio abanico de vehículos, con precios base que van desde los $140.000 hasta los $12 millones.

Entre los lotes aparecen camionetas, SUV, autos, utilitarios y motocicletas. La diferencia entre las unidades de mayor y menor precio permite encontrar desde vehículos de alta gama con bases millonarias hasta motos cuyo valor inicial es de $140.000.

Un clásico. Un Audi A6 modelo 2012.Un clásico. Un Audi A6 modelo 2012.

Las camionetas y SUV con las bases más altas

El vehículo con el precio base más elevado de todo el catálogo es el lote 2, una Toyota Hilux 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT, modelo 2021. Tiene 14.812 kilómetros, cuenta con llave y parte de una base de $12.000.000.

En segundo lugar aparece el lote 18, correspondiente a una Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A, modelo 2016. Registra 104.757 kilómetros, no tiene llave y su precio base es de $11.000.000.

Con una base de $10 millones aparecen dos camionetas:

Lote 1: Ford Nueva Ranger DC 4X4 LTD AT 3.2L D, modelo 2020. Tiene 92.722 kilómetros y cuenta con llave.

Lote 7: Toyota Hilux 4X2 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T, modelo 2020. Registra 106.466 kilómetros y cuenta con llave.

Un escalón más abajo está el lote 21, una Renault Alaskan modelo 2023, con 67.713 kilómetros y llave. Su precio base es de $7.500.000.

Una moto Keeway Target, entra los rodados más baratos de la subasta.Una moto Keeway Target, entra los rodados más baratos de la subasta.

Los que parten de $7 millones

Hay cuatro vehículos destacados que tienen una base de $7.000.000:

Lote 6: Volkswagen Nivus Highline 200 TSI AT, modelo 2020, con 76.340 kilómetros y llave.

Lote 10: Nissan Kicks Sense MT, modelo 2020, con 75.731 kilómetros y sin llave.

Lote 13: Toyota Hilux 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 A/T, modelo 2016, con 160.001 kilómetros y sin llave.

Lote 213: Toyota Hilux 4X2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, modelo 2020, con apenas 29.288 kilómetros y llave.

También dentro de este segmento aparece el lote 222, una Ford Ranger DC 4X2 XLT 2.5L N modelo 2023. La camioneta registra 20.628 kilómetros, cuenta con llave y tiene una base de $7 millones.

79 vehículos, entre autos y camionetas, serán exhibidos en la Estación Belgrano.79 vehículos, entre autos y camionetas, serán exhibidos en la Estación Belgrano.

Las motos más baratas

En el extremo opuesto del catálogo están las motocicletas. Los precios base más bajos corresponden a dos unidades que parten de $140.000.

Lote 202: Keeway Target, modelo 2018. Tiene 49.365 kilómetros y no posee llave.

Lote 203: Guerrero G110 Trip, modelo 2009. Registra 17.036 kilómetros y tampoco tiene llave.

Mirá también79 vehículos, 91 motos, 41 bicicletas y una casa; lo destacado de la subasta que se viene en Santa Fe

La siguiente opción es el lote 201, una Guerrero G110 Trip modelo 2016, con 14.119 kilómetros y llave. Su base es de $160.000.

Por $180.000 aparece el lote 154, una Keller KN110 modelo 2021, con 4.078 kilómetros y sin llave.

A partir de los $200.000 se encuentran varias alternativas:

Lote 169: Kawasaki AN110C, modelo 2001, 60.671 kilómetros, sin llave.

Lote 171: Corven Energy 110cc, modelo 2020, 3.785 kilómetros, con llave.

Lote 197: Guerrero G125 Trip, modelo 2021, sin kilometraje informado.

Lote 199: Keller KN110-8, modelo 2024, 11.916 kilómetros, con llave.

Lote 204: Guerrero G110 Trip, modelo 2022, 22.641 kilómetros, con llave.

Lote 207: Corven Energy 110, modelo 2023, 8.881 kilómetros, sin llave.

La Estación Belgrano será nuevamente escenario de la compulsa.La Estación Belgrano será nuevamente escenario de la compulsa.

Autos y utilitarios desde $500.000

Entre los automóviles y utilitarios, el menor precio base corresponde al lote 103, una Renault Kangoo Exp Confort 1.9 AA modelo 2007, cuyo precio inicial fue establecido en $500.000. El catálogo no informa kilometraje y la unidad figura sin llave.

El siguiente escalón es una Chevrolet Meriva GL Plus 1.8 SOHC, modelo 2011, correspondiente al lote 65. Tiene 213.709 kilómetros, cuenta con llave y parte de $800.000.

Con una base de $900.000 aparece un grupo más amplio:

Lote 19: Citroën C3 1.6i 16V Exclusive, 2006, 212.186 kilómetros, con llave.

Lote 61: Peugeot 308 Active HDI, 2012, 222.621 kilómetros, con llave.

Lote 66: Peugeot 208 Allure 1.5 N, 2013, 160.739 kilómetros, con llave.

Lote 69: Fiat Siena F4 EL 1.4 BV, 2016, 63.674 kilómetros, con llave.

Lote 71: Renault Clio Mio 5P Confort, 2014, 178.299 kilómetros, con llave.

Lote 104: Volkswagen Suran 60D, 2006, 216.657 kilómetros, con llave.

Lote 172: Peugeot 307 XT Premium 2.0, 2007, kilometraje no informado, con llave.

Lote 188: Chevrolet Aveo G3 LS 1.6 M/T, 2013, 115.302 kilómetros, con llave.

Así, entre los vehículos destacados del catálogo, el rango de precios es amplio: la oferta comienza en $140.000 para algunas motocicletas y llega hasta los $12 millones para una Toyota Hilux 2021. Entre ambos extremos aparecen autos, utilitarios, SUV y camionetas con diferentes años, kilometrajes y condiciones de conservación y equipamiento.

La compulsa se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, el 15 y 16 de octubre.

Una postal de la subasta en la Estación Belgrano.La cita será el 15 y 16 de octubre en la capital santafesina.

El listado completo de bienes

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