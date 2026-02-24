Particular origen

De las barras al altar: por qué hoy se celebra el Día Mundial del Bartender

Cada 24 de febrero, el mundo rinde homenaje a los profesionales de la coctelería. Una fecha que combina la mística de la noche con una curiosa tradición religiosa: San Matías, el apóstol que se convirtió en el patrono de quienes sostienen la coctelera.