14 de febrero

Latidos que cuentan historias: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y la importancia de detectar a tiempo

Mientras el mundo celebra el amor, la comunidad médica y las familias se unen para concientizar sobre la anomalía congénita más común. En Argentina, el diagnóstico prenatal y el avance en las cirugías permiten que el 95% de los niños alcancen la vida adulta.