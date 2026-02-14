Latidos que cuentan historias: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y la importancia de detectar a tiempo
Mientras el mundo celebra el amor, la comunidad médica y las familias se unen para concientizar sobre la anomalía congénita más común. En Argentina, el diagnóstico prenatal y el avance en las cirugías permiten que el 95% de los niños alcancen la vida adulta.
La Fundación Cardiopatías Congénitas trabaja para acompañar a familias y pacientes en todo el recorrido
El calendario marca el 14 de febrero y, más allá de las flores y los bombones por San Valentín, hay un corazón que late con una fuerza distinta. Se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha que busca poner luz sobre aquellas malformaciones del corazón que ocurren durante la gestación y que afectan a miles de recién nacidos cada año en nuestro país.
No es solo una efeméride médica; es un recordatorio de que la detección temprana es, literalmente, el hilo que sostiene la vida.
El valor de un diagnóstico precoz
En Argentina, las estadísticas son claras: cerca de 7.000 niños nacen cada año con algún tipo de cardiopatía. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente gracias a la tecnología y la especialización profesional. Hoy, gracias a las ecografías fetales —específicamente el ecocardiograma Doppler—, es posible detectar anomalías antes del nacimiento.
"El diagnóstico temprano no solo prepara a la familia, sino que permite organizar el nacimiento en centros de alta complejidad que cuenten con la infraestructura necesaria para una intervención inmediata si el caso lo requiere", explicaron especialistas del área. Este "mapa de ruta" médico es lo que marca la diferencia entre una emergencia crítica y un procedimiento programado con éxito.
Avances que brindan esperanza
Las cardiopatías congénitas no son una única enfermedad, sino un abanico de condiciones que van desde soplos leves hasta malformaciones complejas que requieren múltiples cirugías. Lo esperanzador es que, con el seguimiento adecuado, el 95% de los pacientes logra llegar a la adultez con una buena calidad de vida.
En nuestra región, el fortalecimiento de la red de salud pública y privada ha permitido que los traslados y las cirugías de alta complejidad sean cada vez más efectivos. El objetivo ya no es solo que el niño sobreviva, sino que pueda desarrollarse, jugar, estudiar y proyectar un futuro como cualquier otro chico de su edad.
Concientizar para salvar
La campaña de este 2026 hace hincapié en la información. Muchas veces, los síntomas pasan desapercibidos en los primeros días de vida: dificultades para alimentarse, coloración azulada en labios o uñas (cianosis), o un cansancio excesivo al llorar son señales de alerta que los padres deben conocer.
La prevención y el control prenatal siguen siendo las herramientas más poderosas. En este día de los "corazones valientes", la medicina santafesina y nacional reafirma su compromiso con la vida, recordando que un diagnóstico a tiempo es el mejor acto de amor que se puede brindar.