Una niña prodigio británica del ajedrez se ha convertido en la jugadora más joven de la historia en obtener el título de gran maestra femenina (WGM, por sus siglas en inglés).
Ajedrez: una nena británica se convirtió en la mujer más joven en alcanzar la categoría de Gran Maestra
La jugadora británica Bodhana Sivanandan logró su tercera norma de WGM en el torneo de la FIDE y quebró el récord de precocidad vigente en el ajedrez femenino.
Bodhana Sivanandan, de 11 años y originaria del noroeste de Londres, consiguió su tercera y última norma de Gran Maestra Femenina (WGM), un logro certificado que le otorga un título, mientras representaba a Inglaterra en la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, según confirmó la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
En declaraciones a la FIDE, Sivanandan afirmó estar contenta con el logro, pero expresó su deseo de "seguir haciendo historia".
Este es el último hito en el extraordinario ascenso de la joven estudiante, que ya se ha convertido en la campeona de ajedrez femenina más joven de Gran Bretaña y en la persona más joven en representar a Inglaterra internacionalmente en cualquier deporte.
Sivanandan, de Harrow, jugó las 11 rondas en el tablero principal de Inglaterra, una posición asignada al mejor jugador del equipo, y terminó el torneo con ocho puntos.
Ya había superado el umbral de 2300 puntos de rating necesario para obtener el título de Gran Maestra Femenina antes de conseguir su tercera y última norma.
En una entrevista con Fide el domingo, habló sobre hacer historia: "Estoy feliz de hacerlo, pero quiero seguir adelante y seguir haciendo historia, en lugar de detenerme aquí".
Récord histórico de precocidad
Kateryna Lagno, que ha representado tanto a Rusia como a Ucrania, ostentaba anteriormente el récord de edad para el título de Gran Maestra Femenina (WGM), habiéndolo conseguido a los 12 años. Hou Yifan, de China, también obtuvo el título a los 12 años y sigue siendo la mujer más joven en haber conseguido el título superior de Gran Maestra (GM), que logró a los 14 años.
El título de Gran Maestra Femenina es el más alto que puede alcanzar una jugadora, y este rango se mantiene de por vida.
El éxito de Sivanandan en Samarcanda también le valió una segunda norma de Maestra Internacional (MI), lo que la acerca un paso más al título superior.
Normalmente, los jugadores necesitan tres normas de clasificación y una puntuación Elo de al menos 2400 para convertirse en maestro internacional. Sivanandan ahora tiene dos normas de MI.
El título de maestro internacional, abierto a ambos sexos, tiene mayor prestigio que los galardones actuales de Sivanandan: los títulos de gran maestra y maestra internacional femenina.
En declaraciones a la FIDE sobre su pasión por el fútbol, añadió: "Me gusta viajar y, además, como también estudio a tiempo completo, se relaciona con muchas asignaturas escolares, así que también me resulta muy útil en ese sentido".
Bodhana Sivanandan asiste a la escuela a tiempo completo mientras juega ajedrez internacional.
Su padre, Siva, declaró anteriormente a la BBC que no tenía ni idea de dónde había sacado su hija su talento, ya que ni él ni su esposa, ambos ingenieros titulados, son buenos en ajedrez.
Un ascenso meteórico desde la pandemia
Su ascenso en el ajedrez ha sido meteórico. Tras aprender a jugar por su cuenta durante el confinamiento por el coronavirus, participó en su primer torneo en el Club de Ajedrez de Harrow en julio de 2021.
Un año después, con siete años, ganó los 24 partidos que disputó en el Campeonato Europeo Escolar.
En 2023, se convirtió en la persona más joven en evitar la derrota contra un gran maestro en una partida competitiva en el Campeonato Europeo de Ajedrez Rápido y Blitz en Croacia. Al año siguiente, con nueve años, fue seleccionada para representar a Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez en Budapest.
La Federación Inglesa de Ajedrez afirmó que esa selección, cuando tenía nueve años, la convirtió en la persona más joven en representar a Inglaterra internacionalmente en cualquier deporte.
El año pasado, con tan solo 10 años, Sivanandan se convirtió en la jugadora más joven en derrotar a un gran maestro al vencer a Peter Wells en el Campeonato Británico de Ajedrez.
En julio de este año, obtuvo su primera norma de Maestra Internacional en el Abierto de Dole en Francia, convirtiéndose en la niña más joven en lograrlo, con tan solo 11 años y cuatro meses. Además, derrotó al gran maestro Marc'Andria Maurizzi, convirtiéndose en la niña más joven conocida en vencer a un jugador con una puntuación superior a 2600 en una partida clásica.