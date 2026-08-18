La Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar renovó sus autoridades y ya trabaja en una nueva etapa con el objetivo de profundizar las políticas destinadas a sus afiliados, fortalecer el sistema previsional y ampliar los beneficios de la obra social.
La Caja del Arte de Curar apuesta a ampliar beneficios y fortalecer el sistema
Jorge Lazzaroni asumió la presidencia y Darío Tassi la vicepresidencia de la institución. Ambos plantearon como objetivos mejorar las prestaciones, sumar afiliados y fortalecer el sistema previsional.
Jorge Lazzaroni, médico veterinario, asumió como presidente de la institución, mientras que el médico Darío Tassi quedó al frente de la vicepresidencia. En diálogo con El Litoral, ambos repasaron la situación actual de la Caja y plantearon los principales desafíos para 2026 y 2027.
“Los desafíos son muchos, más con lo bien que viene la Caja haciendo acciones para que los afiliados se integren, tengan mejores beneficios y que la obra social sea verdaderamente muy buena, como lo es. Tenemos que seguir en este camino”, sostuvo Lazzaroni.
Una obra social con 27 mil afiliados
Al analizar la situación actual de la institución, el flamante presidente destacó el funcionamiento de la obra social y las modificaciones implementadas en los últimos años.
Actualmente, la Caja cuenta con aproximadamente 27.000 afiliados, aunque el universo de personas que utilizan la obra social asciende a unas 32.000, debido a la incorporación de familiares.
Lazzaroni explicó que la institución cuenta con dos planes de cobertura que fueron actualizados y ajustados para mejorar tanto las prestaciones como los costos para los afiliados. “Hoy tenemos una obra social muy competitiva, tanto en prestaciones como en precio”, señaló.
Uno de los aspectos sobre los que se puso especial atención fue el sistema de coseguros. Según explicó, se realizó una revisión integral para reducir los porcentajes que deben afrontar los afiliados y establecer valores más previsibles.
“Se replanteó todo un esquema nuevo de lo que tiene que pagar el afiliado. Se achicaron muchos los porcentajes de coseguro y ahora sabe automáticamente cuánto tiene que pagar”, detalló.
Previsibilidad frente a la inflación
Otro de los puntos destacados por Lazzaroni fue el esquema de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El presidente de la Caja señaló que la utilización de este mecanismo permitió ordenar las actualizaciones de los distintos componentes del sistema y brindar mayor previsibilidad a los afiliados.
“Como la inflación ha bajado, eso redunda no solo en los precios, sino también en los sueldos y en todo. Entonces, todo aumenta en base al IPC”, explicó. Para las nuevas autoridades, contar con un esquema previsible permite ordenar las cuentas de la institución y, al mismo tiempo, brindar mayor claridad a quienes forman parte de la Caja.
Ampliar la comunidad vinculada
De cara a los próximos años, uno de los principales objetivos será ampliar la denominada comunidad vinculada, una estrategia que busca fortalecer los recursos destinados al sistema previsional. “Queremos aumentar la comunidad vinculada. Eso redunda fundamentalmente en el beneficio de los jubilados y pensionados”, afirmó Lazzaroni.
El presidente destacó que esta línea de trabajo ya había comenzado durante la gestión anterior y que la intención es profundizarla, aprovechando las oportunidades existentes para incorporar a más profesionales y fortalecer la sustentabilidad del sistema.
El desafío de incorporar a los jóvenes
Darío Tassi, vicepresidente de la Caja, puso el foco en la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones de profesionales y generar herramientas que les permitan comenzar a construir su historia aportativa desde los primeros años de ejercicio.
En ese sentido, destacó el denominado Plan Joven, una alternativa pensada para facilitar el ingreso de los profesionales al sistema con módulos de aportes iniciales más bajos. “Es un plan bastante económico para que tengan su obra social, empiecen a cumplir y comiencen a tener su historia aportativa, porque es fundamental”, explicó Tassi.
El sistema contempla una lógica progresiva: durante los primeros años de actividad los aportes son menores y aumentan a medida que el profesional avanza en su trayectoria.“Es muy equitativo”, sostuvo el vicepresidente.
Acompañar a quienes llegan a la jubilación
La estrategia también contempla el otro extremo de la trayectoria profesional. Tassi explicó que se busca generar condiciones para que quienes llegan a la edad jubilatoria y desean continuar trabajando puedan hacerlo durante algunos años más.
Para eso, la Caja trabaja en alternativas que permitan reducir al mínimo los aportes y contempla la bonificación de determinados conceptos, entre ellos la obra social.
“Eso les permite continuar con la profesión”, explicó Tassi, quien remarcó que la institución busca acompañar tanto a quienes recién comienzan su recorrido profesional como a quienes transitan los últimos años de actividad.
Con la renovación de autoridades, la Caja del Arte de Curar plantea así una agenda que combina la sustentabilidad del sistema previsional, la mejora de las prestaciones, la incorporación de jóvenes profesionales y el acompañamiento a jubilados y pensionados.
La nueva conducción tendrá como desafío profundizar esas políticas y sostener el equilibrio entre las necesidades actuales de los afiliados y la construcción de un sistema que pueda garantizar beneficios para las próximas generaciones.