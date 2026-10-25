Cambios de hábitos

Cajeros automáticos en Argentina: las extracciones cayeron casi 60% en dos años

En julio de 2024 se realizaron cerca de 99 millones de extracciones en cajeros automáticos y dos años después fueron 41 millones. El Banco Central también registró un crecimiento de las transferencias y los pagos con QR, mientras que el efectivo pierde participación en las operaciones cotidianas.