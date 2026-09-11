Este viernes, Renato Franzoni asumió como presidente de la Delegación Ciudad de Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en el marco del cambio de autoridades de la entidad. De esta manera, reemplazará a Octavio Benuzzi y dará continuidad al trabajo desarrollado por la comisión directiva anterior.
CAMARCO Santa Fe tiene nuevo presidente: Renato Franzoni analizó el escenario del sector
El referente asumió el cargo y planteó los principales desafíos que atraviesa la actividad, con especial atención a la obra pública, el desarrollo inmobiliario y las dificultades para proyectar inversiones durante 2027.
“El objetivo es continuar como estábamos trabajando, consideramos que somos una entidad que estamos siempre a la altura de las circunstancias, digamos con las cosas buenas, las cosas malas que nos pasan en esta sociedad”, sostuvo en diálogo con CyD Noticias.
Franzoni también destacó el vínculo construido entre las empresas que integran la entidad y planteó la necesidad de afrontar de manera conjunta el escenario que atraviesa la actividad.
Un escenario complejo para la construcción
Al referirse al presente del sector, el flamante presidente de CAMARCO Santa Fe describió un panorama marcado por la caída de la actividad a nivel nacional. Para Franzoni, las dificultades forman parte de una situación que también alcanza a otras ramas de la economía.
“Hoy por hoy tenemos que ser conscientes de que estamos pasando por un período en donde la construcción a nivel general está en los períodos más bajos históricamente hablando”, afirmó.
Y agregó: “Es un problema nacional, como también le pasa al comercio y a la industria, son las grandes actividades que hoy no alcanzan a empezar a ascender”.
En este contexto, señaló que uno de los desafíos para las empresas será sostenerse mientras buscan nuevas oportunidades de trabajo.
La obra pública sostiene a las empresas santafesinas
Sin embargo, Franzoni marcó una diferencia entre el comportamiento de la obra pública en Santa Fe y las dificultades que observa en otros segmentos de la actividad. En particular, valoró el nivel de inversión provincial y su impacto sobre las empresas constructoras.
“Estamos dentro también de una provincia que hace muchas cosas bien y eso también hay que tenerlo en cuenta porque la cantidad de obra pública que la provincia ha generado en realidad en todo el país”, manifestó.
Para el dirigente, esa dinámica también fortaleció el posicionamiento de la delegación santafesina dentro de CAMARCO. “Eso nos hace fuerte, hace que esta delegación también sea importante y sea escuchada a nivel nacional”, sostuvo.
En ese sentido, destacó el vínculo con la administración provincial y el acceso de las empresas a proyectos de infraestructura. “Este gobierno hizo que nuestras empresas hoy tengan mucha actividad de trabajo y en eso estamos realmente orgullosos”, expresó.
El sector privado enfrenta otra realidad
La situación que atraviesan los desarrolladores inmobiliarios presenta, según Franzoni, dificultades diferentes. El principal problema que identificó está relacionado con la distancia entre los costos que demanda una construcción y los valores a los que luego pueden comercializarse las unidades.
En ese escenario, sostuvo que quienes proyectan un edificio deben analizar con especial precisión las posibilidades de comercialización antes de avanzar con una obra.
“Hoy un desarrollador inmobiliario, si quiere construir un edificio, tiene que analizar muy fino cómo va a hacer su programación de venta porque evidentemente entre los costos reales y directos de una obra que se emprende a los valores de venta de las unidades funcionales yo me animo a decir que hoy el beneficio es cero”, afirmó.
El dirigente también resaltó el funcionamiento de la comisión de desarrolladores de la Delegación Santa Fe y señaló que reúne a las empresas del rubro que forman parte de la entidad.
“Vamos a fortalecernos uno a otro, a ver cómo podemos llegar a cambiar un poco esto, pero la realidad es que el mercado hoy no está convalidando el verdadero valor de las unidades funcionales que se están vendiendo”, sostuvo.
La situación de los municipios y el caso de Santa Fe
Otro de los temas que abordó Franzoni fue la situación financiera de los gobiernos locales. Según explicó, la caída de la recaudación condiciona las posibilidades de gestión de municipios y provincias, en un contexto en el que también señaló la ausencia de respaldo nacional.
“Hoy estamos en una situación donde los municipios están actuando en un sistema de salvataje porque tienen muy poca recaudación, está cayendo en todos los sectores y el apoyo nacional hoy no existe”, afirmó.
El dirigente cuestionó además algunas decisiones adoptadas por gobiernos locales en materia tributaria y señaló que este escenario genera dificultades para las empresas vinculadas con la obra pública.
A la hora de referirse específicamente a la ciudad, Franzoni planteó una mirada diferente y destacó el acompañamiento que recibe desde la provincia. También se refirió al impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y puso el foco en el aprovechamiento de la infraestructura y las inversiones una vez finalizada la competencia.
“Que acá se haya decidido, por ejemplo, los Juegos Suramericanos me parece que le trae un valor agregado a la ciudad, que es impresionante y la verdad que estamos todos orgullosos de que esto se está celebrando ahora todas las inauguraciones y después vamos a estar con uno disfrutando de los juegos”, expresó.
Y planteó el desafío posterior: “Pero el tema es lo que queda después de los juegos, es muy bueno para la ciudad, espero que lo podamos aprovechar, disfrutar y mantener sobre todo”.
Incertidumbre de cara a 2027
Consultado sobre las perspectivas para la construcción durante 2027, Franzoni fue contundente al definir el escenario que observa para el próximo año: “Incertidumbre”.
Según explicó, esa falta de previsibilidad dificulta que las empresas puedan establecer planes de inversión y crecimiento a mediano plazo. “Es muy difícil en este país tener una proyección, una programación de lo que cada una de nuestras empresas vamos a poder tener en un 2027”, manifestó.
Franzoni señaló que el sector mantiene expectativas vinculadas con la obra pública y con una eventual recuperación del desarrollo inmobiliario, pero remarcó que todavía no observa señales concretas que permitan anticipar un cambio de escenario.
“No hay ninguna noticia que diga que va a haber concretamente créditos hipotecarios, que va a haber inversión, que va a haber crédito para que nuestras empresas se puedan crecer, puedan comprar equipo, puedan invertir en nuevas instalaciones”, afirmó.
Para el nuevo titular de la delegación santafesina, el fortalecimiento de la actividad requiere herramientas que permitan a las empresas proyectar nuevas obras y ampliar su capacidad.
En ese marco, volvió a remarcar el papel que cumple la provincia en el sostenimiento de la actividad: “Hoy por hoy, por eso hago mención nuevamente que la provincia de Santa Fe sí ha apostado y apuesta fuertemente a la obra pública y eso nos hace fuerte a las empresas”.
Finalmente, Franzoni insistió en la relevancia de la inversión estatal para la recuperación del sector y concluyó: “La obra pública en todo el mundo es una de las herramientas fundamentales para el crecimiento de cualquier país”.