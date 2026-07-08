La Cancillería argentina difundió una guía con recomendaciones para los hinchas que viajarán a Kansas City para seguir el Mundial 2026. El documento reúne información sobre asistencia consular, transporte, alojamiento y medidas para facilitar la estadía durante el torneo.
Cancillería difundió recomendaciones para los hinchas argentinos que viajen a Kansas City
El Gobierno publicó una guía con información útil para quienes asistirán a los partidos del Mundial 2026 en Kansas City. Incluye datos sobre transporte, alojamiento, asistencia consular y el FIFA Fan Festival.
Kansas City será una de las sedes de la Copa del Mundo y contará con un Centro Temporal de Servicios Consulares y Contacto, que funcionará en el Overland Park Convention Center, con atención diaria de 9 a 17 y líneas telefónicas y correo electrónico para consultas de los ciudadanos argentinos.
Asistencia y Fan Festival
La guía recuerda que los partidos se disputarán en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, mientras que el FIFA Fan Festival se desarrollará en el National WWI Museum and Memorial, con acceso gratuito durante 18 jornadas del torneo. Allí habrá transmisiones en vivo, espectáculos, actividades culturales y propuestas gastronómicas.
Para ingresar al Fan Festival será obligatorio registrarse previamente y obtener un pase gratuito. No obstante, la acreditación no garantiza el ingreso cuando el predio alcance su capacidad máxima. También habrá pases Premium y Legacy Lounge para quienes deseen asegurar su acceso en fechas determinadas.
Transporte y traslados
La Cancillería recomienda planificar los desplazamientos con anticipación debido a la alta demanda prevista en los días de partido. Entre las alternativas disponibles figuran aplicaciones de transporte, taxis, vehículos de alquiler, servicios hoteleros y autobuses regionales, además del tranvía gratuito KC Streetcar en el centro de la ciudad.
Además, durante el Mundial funcionará la red especial ConnectKC26, que ofrecerá servicios gratuitos entre el aeropuerto y el centro, conexiones hacia el Fan Festival y autobuses exclusivos para los partidos. Para utilizar el servicio Stadium Direct será necesario realizar una reserva previa, ya que el estacionamiento en el estadio será muy limitado.
Alojamiento y recomendaciones
El documento señala que el área metropolitana de Kansas City dispone de más de 36.000 habitaciones de hotel, además de alquileres temporarios. Las principales zonas de hospedaje se encuentran en el centro de la ciudad, el área del aeropuerto y distintos distritos suburbanos.
La guía aconseja reservar con anticipación, verificar la conectividad con el estadio y el Fan Festival, revisar las condiciones de cancelación y confirmar los medios de pago aceptados antes de contratar el alojamiento.