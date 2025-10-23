Fenómeno viral en Australia

La isla de Navidad se cubre de rojo: impactante video de la migración masiva de cangrejos

Las imágenes, registradas por drones y turistas, muestran una auténtica “marea roja” desplazándose entre la vegetación y los pueblos. No hay barreras que los detengan: los cangrejos cruzan muros, escaleras e incluso las fachadas de las casas. Mientras, se cierran carreteras, los autos se detienen y los isleños despejan los caminos con rastrillos y sopladores para no dañarlos.