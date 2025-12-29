Seguridad alimentaria

Por qué se celebra el Día del Bromatólogo este 29 de diciembre

Desde los '70 expertos en bromatología en Argentina han sido vitales para el control alimentario, asegurando estándares sanitarios y previniendo riesgos para la salud. Recordando el hito de los primeros licenciados en 1976, cada año se reconoce el trabajo esencial de quienes aseguran la seguridad alimentaria,