Lanzamiento

Cerveza Santa Fe presenta “La Ruta del Liso”: una nueva experiencia para redescubrir el sabor que define a la ciudad

La marca impulsó un recorrido por bares y restaurantes icónicos para acercar una nueva manera de vivir el ritual del Liso. La propuesta incluye paradas con maridaje regional y el valor de un producto santafesino único en el mundo.