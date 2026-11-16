Este miércoles 18/11

Ciclo de debates metropolitanos: Concepto Cauces presenta "Desafíos institucionales y productivos de Santa Fe"

Fundación Cauces organiza el segundo encuentro del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad", enfocado en los desafíos institucionales que se plantean en el marco de la Ley Provincial de Áreas Metropolitanas y su impacto en Santa Fe. La actividad es abierta y gratuita, con inscripción previa.