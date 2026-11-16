El próximo miércoles 18 de noviembre a partir de las 19 hs en 1° de Mayo 2120, se llevará a cabo la segunda jornada del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad: ¿Hacia dónde va nuestra región metropolitana?", organizado por la Fundación Cauces.
Ciclo de debates metropolitanos: Concepto Cauces presenta "Desafíos institucionales y productivos de Santa Fe"
Fundación Cauces organiza el segundo encuentro del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad", enfocado en los desafíos institucionales que se plantean en el marco de la Ley Provincial de Áreas Metropolitanas y su impacto en Santa Fe. La actividad es abierta y gratuita, con inscripción previa.
En continuidad con el panel inaugural, este nuevo encuentro se centrará en los "Desafíos institucionales y productivos de Santa Fe", proponiendo un debate clave sobre desarrollo económico, generación de empleo, modelo de gobernanza regional y el fortalecimiento del perfil tecnológico y universitario de la región. La iniciativa busca identificar oportunidades concretas para consolidar un modelo metropolitano dinámico e inclusivo en la región. Durante la actividad se abordarán estrategias para promover sinergias entre el sector productivo, la innovación del sistema académico y el fortalecimiento de la institucionalidad metropolitana frente a los desafíos actuales de gobernanza y desarrollo local. El panel estará integrado por Jaquelina Santiago (FADU - UNL), Virginia Trevignani (UNL / FLACSO / UBA) y Gonzalo Sozzo (FCJS-UNL / IEAL-UNL) y contará con la moderación del arquitecto Ricardo Robles.
La actividad es libre y gratuita. Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0g5KBo56aURCSA1jEBkWYiPaWC3KJ39dai1rLZBCKOixAtQ/viewform
Los especialistas del debate
La jornada contará con un panel de reconocidos referentes del ámbito científico, académico y de la gestión territorial. Jaquelina Santiago es doctora en Arquitectura y especialista en movilidad urbana del área metropolitana Santa Fe-Paraná (FADU-UNL). Cuenta con trayectoria en docencia e investigación en urbanismo y morfología, sumada a su experiencia en la gestión pública municipal en planeamiento y gestión de suelo. Gonzalo Sozzo es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas e investigador especializado en derecho privado, ambiental y gobernanza frente al cambio climático (FCJS-UNL / IEAL-UNL). Con vasta trayectoria docente en grado y posgrado, lidera proyectos enfocados en la sustentabilidad y el derecho ambiental en América del Sur. Virginia Trevignani es socióloga, docente e investigadora especializada en sociología del trabajo, inserción laboral juvenil y sistemas productivos urbanos (UNL / FLACSO / UBA). Su labor científica aborda las transformaciones laborales contemporáneas y las dinámicas de desigualdad en entornos urbanos locales.
Una agenda para construir colectivamente
El ciclo “Conversaciones sobre territorios y sociedad” parte de una convicción central: los desafíos urbanos y metropolitanos no pueden resolverse desde miradas fragmentadas. Requieren articulación entre Estado, ciudadanía, universidades, organizaciones sociales y sectores productivos. Fundación Cauces propone generar un espacio plural de reflexión y construcción de propuestas que contribuyan a fortalecer una agenda de desarrollo para Santa Fe y su área metropolitana basada en la mejora integral de la calidad de vida de las personas y el compromiso con las generaciones futuras.