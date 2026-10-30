La Fundación Cauces llevó a cabo el pasado miércoles 28 de octubre, el primer encuentro del ciclo de debates metropolitanos, "Conversaciones sobre territorios y sociedad". La propuesta reunió a referentes del ámbito académico y científico en la sede de 1 de Mayo 2120, para reflexionar sobre los desafíos ambientales, urbanos e institucionales de la región. El panel inaugural, titulado "La vida de las personas y el ambiente", puso el foco en la relación ineludible entre los procesos de urbanización y los sistemas naturales y contó con la participación del arquitecto Paulo Chiarella ( Docente e investigador - FADU UNL -FAPyD ), Carlos Paoli (Docente e investigador FICH UNL - ex director del INA) y Javier Fedele ( Docente e investigador - CONICET- CURDIUR UNR) bajo la moderación de Javier Mendiondo ( Docente - FADU UNL). El evento contó con la presencia del presidente de Fundación Cauces, Mariano Granato; la secretaría del Centro de Estudios de Cauces, Ana Micheri y el director del Centro de Estudios Demos, Eugenio Serafino. La actividad contó con un breve set musical, a cargo de la pianista santafesina del Liceo Municipal, Alejandra Bontempi.
Fundación Cauces puso lupa sobre la urbanización, la gestión del riesgo hídrico y la preservación de los humedales
Con un panel de reconocidos especialistas de la UNL, UNR y CONICET, se realizó el primer encuentro del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad”, organizado por la Fundación Cauces en la capital provincial. La necesidad de superar miradas fragmentadas frente al cambio climático, la preservación de los humedales y la planificación urbanística regional, marcaron los ejes centrales del debate.
En la apertura, Mendiondo planteó las coordenadas centrales de la convocatoria y fue estableciendo una serie de interrogantes para cada uno de los expositores. “Sabemos que las ciudades y las sociedades tienen dinámicas en constante transformación. Enfrentar desafíos tan complejos por nuestra condición geográfica, los retos sociales y la propia historia de conformación requiere generar espacios de pensamiento y reflexión. Este encuentro busca abrazar los temas que venimos trabajando desde el Centro de Estudios de Cauces, enfocados en los desafíos concretos de nuestra ciudad y el área metropolitana”, señaló Mendiondo en la introducción del debate.
El riesgo hídrico
Al referirse a los desafíos de la cuestión hídrica en Santa Fe y su región, el ingeniero e investigador con más de 45 años de trayectoria en la FICH-UNL y el INA, Carlos Paoli, aportó su mirada sobre la actualidad de la problemática: “Lo que se plantea como desafío para gestión de crecidas, parte del concepto básico de que el riesgo de sufrir inundaciones es la interacción, entre lo que se llama la amenaza y la vulnerabilidad. Lo que nos amenaza es la lluvia intensa y la crecida de los cursos de agua que están rodeando a la zona rural. La vulnerabilidad es la característica del territorio y las particularidades sociales, socioeconómicas de la zona donde impacta”. Y en el mismo sentido, resaltó que es necesario “planificar la problemática de las inundaciones bajo el concepto de cuenca hídrica y ya no más por distrito administrativo. Porque por ejemplo, en la región metropolitana de Santa Fe, nosotros tenemos una gran cuenca que es toda la comprendida entre el río Salado y el río Paraná, que está compartida con otras jurisdicciones”, explicó Paoli.
Frente a este escenario el experto dejó en claro que, “sobre las amenazas no podemos actuar, pero sí tenemos la obligación de conocerlas mucho mejor y eso implica que hay que actualizar todos los estudios de áreas de riesgo con los que se dispone, que son muy importantes, porque además la gente tiene que saber en qué nivel de riesgo vive en la ciudad”, señaló el experto.
Institucionalidad e integración territorial
Al referirse al diseño del paisaje y la integración con el entorno, Paulo Chiarella remarcó que, “el área metropolitana nos aporta una figura conceptual para lograr la integración de partes, que debemos evitar que entren en competencia y empiecen a ser cooperables. Hay una tendencia a generar enclaves en el territorio y esto atenta justamente con una visión integradora”, explicó.
Para avanzar en este plano y consolidar herramientas efectivas, el especialista señaló que resulta clave ir más allá de las normativas: “Se ha avanzado con la nueva Constitución, vino después la experiencia de Rosario con la ley de áreas metropolitanas, se han puesto en marcha además los entes que tienen por lo menos una base de financiamiento, pero esas responsabilidades que el Estado ha asumido constitucionalmente, por el momento no dejan de ser un espaldarazo, pero hay hay que instrumentalizarlas”, señaló Chiarella.
Para Javier Fedele, “el enfoque metropolitano no es una categoría estática, sino una herramienta que hay que poner en movimiento, medir en su efectividad y ajustar permanentemente según las dinámicas de cada territorio. Lo importante es no quedar presos de las definiciones abstractas, sino entender que lo metropolitano cumple su rol cuando sirve para describir y dar cuenta de los procesos reales”. Y en el mismo sentido el Director de CURDIUR destacó que, “el eje central es la integración de partes que están separadas administrativamente. Existen componentes fundamentales, como el agua o un sistema de transporte, que no reconocen divisiones. Pensarlo integralmente otorga escala, mayor capacidad de recursos y un mejor vínculo dentro de un marco territorial común, ya sea para la gestión de servicios o para dar respuestas más eficientes”, destacó Fedele.
Los humedales y las presiones inmobiliarias
Ante las complejidades del cambio climático y el avance del sector inmobiliario sobre el borde ribereño, los gobiernos locales deben tener claro cómo actualizar las políticas de uso del suelo y la preservación de los humedales. Para Chiarella, tomando como referencia la experiencia de gestión hídrica de la Cuenca del Arroyo Ludueña en Rosario, expresó que,“ una buena alternativa que había surgido por ejemplo para la Isla el Sirgadero en nuestra ciudad, era pensar justamente en el diseño de un parque metropolitano, que nos permitiera reducir las presiones inmobiliarias, pero definiendo colectivamente una planificación sin dejar a ningún actor afuera, la modalidad de ocupación, la escala, la tecnología de actividades, pensando de qué manera ese proyecto se transforma en una propuesta factible que no segregue, no excluya, ni genere gentrificación”, concluyó.
La continuidad del ciclo
El ciclo organizado por el Centro de Estudios de la Fundación Cauces tendrá su continuidad el próximo 18 de noviembre a partir de las 19:00, en la misma sede (1 de Mayo 2120). Bajo el lema "Desafíos institucionales y económicos de una ciudad metropolitana", el segundo encuentro se centrará en el impacto de la Ley Provincial de Áreas Metropolitanas, las alternativas de gobernanza regional, el desarrollo económico y el fortalecimiento del perfil tecnológico y universitario de Santa Fe. El panel estará integrado por Jaquelina Santiago, Virginia Trevignani y Gonzalo Sosso, con la moderación del arquitecto Ricardo Robles.