Santa Fe metropolitana

Fundación Cauces puso lupa sobre la urbanización, la gestión del riesgo hídrico y la preservación de los humedales

Con un panel de reconocidos especialistas de la UNL, UNR y CONICET, se realizó el primer encuentro del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad”, organizado por la Fundación Cauces en la capital provincial. La necesidad de superar miradas fragmentadas frente al cambio climático, la preservación de los humedales y la planificación urbanística regional, marcaron los ejes centrales del debate.