El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso especial por la llegada de tormentas muy fuertes y la posterior formación de un ciclón extratropical. Los fenómenos se desarrollarán principalmente durante este jueves y podrían generar lluvias abundantes, granizo y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.
Un ciclón extratropical provocará tormentas severas y ráfagas de hasta 100 km/h
Inumet emitió un aviso especial para Uruguay por lluvias intensas, granizo y fuertes vientos. El sistema también afectará al sur de Brasil entre el jueves y el viernes.
El organismo indicó que un frente frío ingresará durante la mañana por el litoral oeste de Uruguay. Las tormentas afectarán inicialmente el oeste, centro y norte del país, aunque las condiciones de inestabilidad se extenderán posteriormente al resto del territorio.
Lluvias, granizo y actividad eléctrica
Los acumulados más importantes se ubicarían entre los 60 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en las zonas alcanzadas por las tormentas más intensas.
Inumet tampoco descartó caída de granizo ni una fuerte actividad eléctrica. El episodio se producirá sobre una masa de aire húmedo e inestable que ya genera lluvias dispersas en distintos puntos de Uruguay.
La formación del ciclón
Desde la tarde del jueves se espera un aumento de la velocidad del viento por la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este.
El fenómeno afectará con mayor intensidad a las zonas ubicadas al sur del río Negro, especialmente a la franja costera. Allí se prevén vientos persistentes de entre 40 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de 70 a 100 kilómetros por hora y registros superiores en forma localizada.
El sistema también provocará un aumento significativo del oleaje. Las condiciones más adversas se concentrarían sobre Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha entre la noche del jueves y la mañana del viernes.
Riesgo de temporales en el sur de Brasil
MetSul Meteorología advirtió que la línea de inestabilidad asociada al ciclón avanzará rápidamente desde Uruguay hacia Río Grande do Sul durante la tarde y la noche del jueves.
Las tormentas podrían generar ráfagas de entre 70 y 100 kilómetros por hora en numerosas localidades. En algunos puntos aislados, los vientos podrían alcanzar entre 100 y 150 kilómetros por hora, con riesgo de daños y cortes en el suministro eléctrico.
La zona de mayor peligro abarcaría el oeste, centro y sur de Río Grande do Sul, además de buena parte de Uruguay. También existe posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y fenómenos aislados como microexplosiones o tornados.
Viento persistente durante el viernes
Después del paso de la línea de tormentas, el campo de viento del ciclón se mantendrá activo durante varias horas. Las ráfagas más fuertes se concentrarán en el sur y el este de Río Grande do Sul por su cercanía con el centro del sistema.
En la costa uruguaya podrían registrarse velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora, con marcas de hasta 120 kilómetros por hora en sectores de Maldonado y Rocha.
Los modelos proyectan que el ciclón será compacto y alcanzará su máxima intensidad durante el viernes sobre el océano Atlántico, lejos de la costa. Cerca de su centro, los vientos podrían llegar a 170 kilómetros por hora en mar abierto.
Descenso de las temperaturas
El pasaje del frente frío permitirá el ingreso de una masa de aire de origen polar. En Uruguay, las temperaturas comenzarán a descender desde el viernes y la caída será más marcada durante el fin de semana.
Las máximas previstas para Montevideo pasarían de 16 grados este miércoles a 14 el viernes y cerca de 11 grados durante el sábado y el domingo. El aire frío persistiría al menos hasta el lunes.