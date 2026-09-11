Declarado de Interés Cultural y Social

Desfile Inclusivo de CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, en Hilton Buenos Aires

En su aniversario N°60, CILSA realizará la 5ta edición del desfile inclusivo, el lunes 21 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico del Hilton Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero, con la conducción de Federica Pais y Gonzalito Rodríguez.