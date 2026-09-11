Nuevamente, Hilton Buenos Aires será escenario de la 5ta edición del Desfile Inclusivo organizado por la ONG CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, a total beneficio de los programas sociales de la institución sin fines de lucro, que tiene alcance en todo el país y su misión es promover la inclusión plena de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.
Desfile Inclusivo de CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, en Hilton Buenos Aires
En su aniversario N°60, CILSA realizará la 5ta edición del desfile inclusivo, el lunes 21 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico del Hilton Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero, con la conducción de Federica Pais y Gonzalito Rodríguez.
El evento, que se desarrollará el lunes 21 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico, contará con la conducción solidaria de Federica País y Gonzalito Rodríguez.
Del desfile, que fue declarado de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2024, participarán más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos y celebridades.
El objetivo del desfile es concientizar a la sociedad sobre la diversidad e inclusión plena de las personas y derribar mitos y prejuicios sobre los estereotipos de belleza hegemónicos. “Sabemos que la discapacidad no está en las características de una persona, sino en las barreras con las que se encuentran cotidianamente”, afirma Valeria Garay, directora de prensa y comunicación de CILSA.
“Es una excelente oportunidad para que una empresa, desde su política de responsabilidad social empresaria, genere un impacto positivo real. La clave está en que la interacción no sea meramente publicitaria sino que sume valor y potencie la inclusión social” Liliana Souss, responsable de relaciones externas de la ONG.
Para Hilton Buenos Aires acompañar esta iniciativa refuerza su compromiso con la inclusión y la creación de espacios donde cada persona pueda sentirse bienvenida, representada y valorada.
Panni Margot, a partir de una propuesta transgénero, tiene como misión vestir a personas que buscan ser parte de un universo el cual complementa su identidad. De este modo, el diseñador promueve la creación de un universo distintivo en el que cada persona sea parte. La elección del diseño oversize, le permite vestir todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades y de alturas y de esta manera generar una verdadera inclusión. El diseñador fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, en el 2024.
En cuanto a la marca de indumentaria infantil Advanced, que tiene una alianza junto a CILSA desde hace más de 7 años y está comprometida con la niñez, en esta oportunidad presentará la colección primavera verano 2027. Subirán a la pasarela más de 10 niños y niñas.
Respecto a las pasadas participará, por tercer año consecutivo, Carrefour Argentina, con su marca de indumentaria “TEX”, que cuenta con una propuesta de diseño para toda la familia, fusionando un excelente precio y calidad en prendas pensadas para acompañar la rutina diaria. A su vez, se caracteriza por su enfoque en la comodidad para todas las personas. También se hará presente la marca de ropa “47 STREET” presentando sus productos inspirados en personajes de Toy Story.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de: Pirelli, Disney, Advanced, Casino Buenos Aires, Pampa energía, Rex, Centro Rossi, Grupo IRSA y Carrefour. Nos acompañan: Mades, Escorihuela Gascón, Luma chocolatería, Millanel, L´oreal y HB Models. Y colaboran: SEA, Andreani y Randstad.
Para obtener más información o colaborar con la institución sin fines de lucro, llamar al 011-6588-0012 o consultar www.cilsa.org