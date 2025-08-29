Alerta climática

La circulación oceánica del Atlántico está en riesgo de colapso

Científicos alertaron sobre el posible colapso de la AMOC, una de las principales corrientes oceánicas que regulan el clima del planeta. Nuevas investigaciones estimaron que el punto de no retorno podría alcanzarse en menos de 20 años, con consecuencias graves y globales, incluso bajo escenarios de bajas emisiones.