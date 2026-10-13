Apostar a la sustentabilidad

Coca-Cola Andina se sumó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con experiencias, hidratación y una propuesta integral

Durante 15 días, la compañía hidrató a los más de 4.000 atletas y desplegó activaciones en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además, llevó una propuesta de sustentabilidad que puso en el centro a organizaciones sociales y cooperativas locales, y acercó la economía circular a miles de personas.