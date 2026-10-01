La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, realizó un balance positivo de la participación provincial en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), donde se presentaron destinos, propuestas y nuevas alternativas de conectividad de cara al verano.
Conectividad aérea y deporte: las claves de Santa Fe para romper la estacionalidad turística
La Feria Internacional de Turismo reunió a destinos, empresas y referentes del sector de distintos países. Marcela Aeberhard repasó los resultados de la participación provincial y las iniciativas previstas para atraer visitantes durante todo el año.
La funcionaria destacó el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y los anuncios vinculados con el transporte aéreo. Entre las novedades mencionó nuevas frecuencias a Florianópolis desde el aeropuerto de Sauce Viejo y vuelos chárter desde Rosario hacia Recife, además de más frecuencias a Maceió durante la temporada de verano.
Una oferta que recorre la provincia
Durante la feria, la delegación santafesina mantuvo encuentros con agencias mayoristas, prestadores y compañías aéreas, pero también desarrolló actividades destinadas al público general. La propuesta buscó mostrar la diversidad de destinos que ofrece el territorio.
“Pudimos contarles desde las fortalezas del norte santafesino con el turismo naturaleza, hasta las lagunas del sur con el potencial que tienen del kitesurf, pasando por los pueblos rurales y los circuitos productivos”, explicó Aeberhard.
La agenda incluyó además gastronomía, cultura, música y degustaciones de Sabores Santafesinos. También hubo encuentros con representantes de países limítrofes, entre ellos Uruguay, que trabaja en nuevas acciones de promoción y conectividad.
El deporte como atractivo
Los Juegos Suramericanos ocuparon otro lugar importante dentro de la promoción provincial. Aeberhard destacó la visibilidad que generó el evento y el reconocimiento recibido durante la feria por la organización, el voluntariado y la participación de los jóvenes.
La secretaria señaló que la infraestructura deportiva puede convertirse en una herramienta para ampliar la actividad turística durante todo el año. “Esos escenarios deportivos hablan de romper la estacionalidad del turismo, de que todo el año podamos tener eventos deportivos”, sostuvo.
En ese marco, mencionó el velódromo de Rafaela y las competencias automovilísticas como ejemplos de actividades que movilizan visitantes y generan movimiento en hoteles, restaurantes y comercios. “Hay un derrame, una activación de la economía cuando hay eventos turísticos, ni que hablar congresos, convenciones”, agregó.
Congresos y actividad económica
La provincia también busca consolidar su participación como sede de congresos y convenciones. Entre las próximas actividades se encuentra un encuentro de informática organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que contará con ponencias internacionales.
Aeberhard resaltó que estos eventos tienen un impacto que va más allá de la llegada de visitantes, porque permiten vincular a profesionales locales con especialistas y nuevas herramientas. “Esto realmente nos pone no solamente en ser sede, sino en el talento que queda vinculado a ir a un congreso de alto nivel y el acceso de nuestros profesionales al conocimiento”, explicó.
Una promoción conjunta
Por segundo año consecutivo, la provincia se presentó en la FIT con una propuesta unificada, integrando a Rosario, Santa Fe, Rafaela y otros destinos. El objetivo fue mostrar una oferta amplia para distintos perfiles de visitantes.
“No es que va Rosario aparte, Santa Fe aparte, va la provincia unida y junta mostrando las fortalezas, porque realmente entendemos que eso es lo que nos distingue”, afirmó la secretaria.
La propuesta incluyó turismo urbano y rural, naturaleza, avistaje de aves, senderismo y astroturismo. También se presentó el Distrito Puerto de Santa Fe, con la participación de representantes del sector privado y autoridades portuarias, para mostrar su perfil productivo, gastronómico, comercial y turístico.
Un balance positivo
Aeberhard consideró que la participación permitió ampliar la visibilidad de Santa Fe ante visitantes, operadores y representantes internacionales. La presencia de los Juegos Suramericanos en las pantallas del espacio provincial también generó comentarios sobre la organización del evento.
“Cada uno que pasaba, además nuestra pantalla eran los Juegos Suramericanos, nos felicitaba por la organización, por este sistema de gobernanza que fue realmente destacado por el voluntariado, por el turismo estudiantil”, contó.
Al cerrar su evaluación, la secretaria destacó el trabajo realizado durante la feria y la posibilidad de seguir posicionando a la provincia como destino turístico. “Creo que hemos dejado una buena impresión para la Argentina y para los pabellones internacionales que también nos visitaron”, concluyó.