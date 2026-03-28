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Colonia Marina bajo agua

Emergencia en el noreste cordobés: evacuados y graves destrozos por una tormenta extraordinaria

Un feroz temporal azotó a Colonia Marina, en el noreste de Córdoba. Con registros de 200 mm, hay evacuados y graves daños materiales. Bomberos de toda la región trabajan en el centro del desastre.

Temporal devastador en Colonia Marina: cayeron 200 mm en pocas horas y colapsó la localidad. Fotos: Gentileza telediarioregional.netTemporal devastador en Colonia Marina: cayeron 200 mm en pocas horas y colapsó la localidad. Fotos: Gentileza telediarioregional.net
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La localidad de Colonia Marina, ubicada en el departamento San Justo, atraviesa una situación crítica tras ser golpeada por un fenómeno meteorológico extremo.

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En un lapso de tiempo muy reducido, se registraron aproximadamente 200 milímetros de lluvia, un volumen de agua que superó cualquier capacidad de drenaje y provocó el colapso inmediato de diversas zonas del casco urbano.

Impactante

Según reportaron medios regionales como Activa FM 88.1, el avance del agua fue repentino, afectando viviendas y comercios.

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El escenario se tornó complejo rápidamente, con calles convertidas en ríos y un saldo de daños materiales que aún se intenta relevar, pero que se anticipa como "cuantioso" debido a la fuerza del escurrimiento y el anegamiento prolongado.

Ante la magnitud de la emergencia, se activó un protocolo de asistencia que involucró a dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Francia, Devoto y San Francisco.

Temporal devastador en Colonia Marina: cayeron 200 mm en pocas horas y colapsó la localidadTemporal devastador en Colonia Marina: cayeron 200 mm en pocas horas y colapsó la localidad. Fotos: Gentileza telediarioregional.net

Los efectivos trabajaron de manera ininterrumpida junto a personal municipal y equipos de defensa civil para asistir a los vecinos que debieron ser evacuados de sus hogares.

Operativo de rescate y asistencia regional

Las tareas de rescate se centraron en las zonas más bajas de la localidad, donde el agua ingresó con mayor violencia.

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Mientras se espera que el nivel de inundación comience a ceder, las autoridades mantienen el alerta y recomiendan extremar las precauciones en las rutas de acceso, ante la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos núcleos de tormenta en la zona del noreste provincial.

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