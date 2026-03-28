Emergencia en el noreste cordobés: evacuados y graves destrozos por una tormenta extraordinaria

La localidad de Colonia Marina, ubicada en el departamento San Justo, atraviesa una situación crítica tras ser golpeada por un fenómeno meteorológico extremo.
Un feroz temporal azotó a Colonia Marina, en el noreste de Córdoba. Con registros de 200 mm, hay evacuados y graves daños materiales. Bomberos de toda la región trabajan en el centro del desastre.
La localidad de Colonia Marina, ubicada en el departamento San Justo, atraviesa una situación crítica tras ser golpeada por un fenómeno meteorológico extremo.
En un lapso de tiempo muy reducido, se registraron aproximadamente 200 milímetros de lluvia, un volumen de agua que superó cualquier capacidad de drenaje y provocó el colapso inmediato de diversas zonas del casco urbano.
Según reportaron medios regionales como Activa FM 88.1, el avance del agua fue repentino, afectando viviendas y comercios.
El escenario se tornó complejo rápidamente, con calles convertidas en ríos y un saldo de daños materiales que aún se intenta relevar, pero que se anticipa como "cuantioso" debido a la fuerza del escurrimiento y el anegamiento prolongado.
Ante la magnitud de la emergencia, se activó un protocolo de asistencia que involucró a dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Francia, Devoto y San Francisco.
Los efectivos trabajaron de manera ininterrumpida junto a personal municipal y equipos de defensa civil para asistir a los vecinos que debieron ser evacuados de sus hogares.
Las tareas de rescate se centraron en las zonas más bajas de la localidad, donde el agua ingresó con mayor violencia.
Mientras se espera que el nivel de inundación comience a ceder, las autoridades mantienen el alerta y recomiendan extremar las precauciones en las rutas de acceso, ante la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos núcleos de tormenta en la zona del noreste provincial.