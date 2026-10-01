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Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco Santa Fe, obtuvo la certificación como Empresa B

Crear SGR, integrante del Grupo Petersen y articulada con Banco Santa Fe para ampliar las alternativas de financiamiento de las PyMEs, fue reconocida por su desempeño en materia de impacto, transparencia y gobernanza. Es la primera empresa del Grupo Petersen en obtener esta certificación.