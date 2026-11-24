Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, Ribera Shopping invita a los santafesinos a aprovechar tres días de descuentos y promociones especiales. Una oportunidad para recorrer los locales, descubrir ofertas en sus marcas favoritas, probar productos, comparar alternativas y disfrutar de las ventajas de comprar de manera presencial.
Llegan los Black Shopping Days a Ribera Shopping con descuentos de hasta el 65%
Del 27 al 29 de noviembre, Ribera Shopping se suma a Black Shopping Days con tres días de descuentos de hasta el 65 % en locales adheridos, promociones bancarias, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para sus clientes.
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Black Shopping Days es una iniciativa de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que reúne a más de 70 shoppings de todo el país en el marco de Black Friday. La acción busca potenciar esta fecha comercial con una propuesta común a nivel nacional, a la que cada centro comercial suma sus propios descuentos, beneficios y experiencias especiales.
“Black Shopping Days pone en primer plano las oportunidades de compra y el valor de la experiencia presencial. Porque visitar un shopping permite mucho más que encontrar descuentos: es también descubrir nuevas propuestas, explorar distintas marcas, resolver una compra en el momento y disfrutar de una salida que puede combinar compras, gastronomía, entretenimiento y encuentros”, señaló Carolina Lopes Perera, Directora Ejecutiva de la CASC.
Bajo el concepto “Descuentos que se viven en movimiento”, Ribera Shopping se suma a esta iniciativa con descuentos de hasta el 65 % en locales adheridos, promociones bancarias y cuotas sin interés, además de regalos y sorteos exclusivos a través de su programa de beneficios MUY Ribera.
Beneficios exclusivos MUY Ribera
A través de la app appa, Ribera Shopping suma dos propuestas especiales para que sus clientes puedan aprovechar aún más sus compras:
Sorteo de una estadía para dos personas: del 18 al 29 de noviembre, quienes carguen sus facturas de compra en appa sumarán puntos MUY Ribera que podrán canjear por una o más chances en el sorteo por una estadía de una noche para dos personas en Cyan Hotel de las Américas. Cada punto equivale a una chance, por lo que cuantos más puntos acumulen, más posibilidades tendrán de ganar.
Un vino de regalo: del 27 al 29 de noviembre, quienes carguen en appa una factura de compra superior a $80.000 sumarán 9 puntos MUY Ribera, que podrán canjear por un vino Piattelli Natural Sweet de regalo.
Tres días para recorrer y aprovechar
Black Shopping Days se realizará el 27, 28 y 29 de noviembre en Ribera Shopping, con oportunidades especiales en los locales participantes. Los descuentos, beneficios bancarios y cuotas sin interés estarán sujetos a las condiciones de cada comercio y entidad adherida.
Para conocer los locales participantes, las promociones vigentes y las condiciones de los beneficios, se puede consultar el Instagram oficial @riberashopping.
Promoción sin obligación de compra. Para más información y condiciones particulares, consultar los canales oficiales de Ribera Shopping.
Black Shopping Days en Ribera Shopping. Descuentos que se viven en movimiento.