En Santa Fe

Ribera Shopping celebra el Día de la Madre con beneficios, descuentos y un regalo especial

Del 14 al 17 de octubre, Ribera Shopping invita a encontrar el regalo ideal para mamá con promociones bancarias, descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés. Además, quienes realicen compras desde $120.000 podrán acceder a un regalo exclusivo a través de appa.