Contenido realizado por Ribera Shopping
Ribera Shopping celebra el Día de la Madre con beneficios, descuentos y un regalo especial
Del 14 al 17 de octubre, Ribera Shopping invita a encontrar el regalo ideal para mamá con promociones bancarias, descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés. Además, quienes realicen compras desde $120.000 podrán acceder a un regalo exclusivo a través de appa.
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En octubre, la prioridad es mamá. Por eso, Ribera Shopping presenta una propuesta especial para celebrar el Día de la Madre, con beneficios y oportunidades para encontrar el regalo ideal y sorprenderla en su día.
Descuentos y cuotas sin interés para regalarle a mamá
Durante la semana previa al Día de la Madre, quienes visiten Ribera Shopping podrán aprovechar importantes promociones bancarias, con descuentos de hasta el 30% y planes de financiación de hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Banco Santa Fe: del 14 al 18 de octubre, 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $40.000 por comercio. Beneficio exclusivo para clientes con paquetes de productos del banco.
- Santander: el miércoles 14 de octubre, 30% de ahorro para clientes adheridos a Sorpresa Santander y 20% para el resto de los clientes, con hasta 9 cuotas sin interés y sin tope de reintegro.
- BBVA: del 15 al 17 de octubre, 30% de reintegro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés, según el monto de compra, en locales adheridos.
- BNA+ MODO: del 12 al 18 de octubre inclusive, 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $35.000 por compra. Beneficio exclusivo para pagos realizados con MODO BNA+ mediante lectura de código QR MODO.
Un regalo especial con tus compras
Además de los descuentos, Ribera Shopping suma un beneficio exclusivo para quienes elijan el shopping para encontrar el regalo de mamá.
Del 14 al 17 de octubre, de 12 a 20 horas, quienes realicen compras por $120.000 o más y carguen su factura en Appa podrán acercarse al stand de promociones para realizar el canje y llevarse de regalo un vino Piattelli Rosé, ideal para brindar con ella en su día.
Con las marcas más exclusivas, opciones para todos los gustos y eventos exclusivos Ribera Shopping invita a disfrutar de una experiencia pensada para que, este mes la prioridad sea ella. Este Día de la Madre, una mamá MUY RIBERA.