Contenido realizado por Miller
Miller convirtió el galpón del Harlem Festival en un espacio de música, frescura y encuentro
Bajo el concepto “Viví la intensidad de Harlem con la frescura de Miller”, la marca volvió al festival santafesino con una experiencia propia que durante dos jornadas combinó música electrónica, DJs y el espíritu de Miller Genuine Draft.
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El sábado 10 y domingo 11 de octubre, Santa Fe volvió a vibrar con una nueva edición del Harlem Festival, que reunió durante dos jornadas a artistas y públicos de distintos géneros en la Estación Belgrano.
En este marco, Miller Genuine Draft, marca de CCU Argentina, volvió a ser parte del festival y tomó El Galpón para crear una experiencia propia dentro de Harlem. Durante ambos días, el espacio se convirtió en el punto de encuentro de más alta energía dentro del festival atravesado por la música electrónica, con sets de artistas como Antrim el primer día y Noncitizens el segundo, entre otros que acompañaron el ritmo de la noche.
La propuesta de Miller buscó llevar al festival una experiencia alineada con su esencia: música, frescura y disfrute, invitando a vivir la intensidad de Harlem desde un espacio pensado para encontrarse, descubrir nuevos sonidos y disfrutar una Miller bien fría.
La experiencia también contó con la presencia de Sol Lamanna, Lizardo Ponce y Segundo Berro, embajadores de la marca, quienes acompañaron la propuesta y compartieron distintos momentos del festival junto a sus comunidades.
Así, Miller volvió a encontrarse con el público de Harlem desde una propuesta propia, consolidando su vínculo con la música y con aquellos espacios que permiten vivirla de una manera diferente.
“Viví la intensidad de Harlem con la frescura de Miller” fue la invitación que acompañó las dos jornadas y sintetizó el espíritu de la experiencia de la marca en esta nueva edición del festival.