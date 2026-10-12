La provincia de Santa Fe cerró un fin de semana largo con guarismos históricos en materia de movimiento turístico, cultural y recreativo. Con una agenda compuesta por 71 eventos distribuidos a lo largo del territorio, más de 600.000 personas formaron parte de los festivales de música, celebraciones tradicionales, encuentros gastronómicos y competencias deportivas, consolidando al destino entre los más elegidos de la región.
Fin de semana histórico: la ocupación rozó el 100 % e impulsó la economía santafesina
Más de 600 mil personas disfrutaron de festivales, deportes y fiestas populares en toda la provincia. La ocupación en alojamientos temporarios rozó el 100 % en la capital y las principales ciudades mostraron un movimiento histórico.
El balance económico arrojó un impacto estimado en 21.800 millones de pesos, impulsado por el arribo de más de 102.000 visitantes —entre turistas con pernocte y excursionistas diarios—, con un gasto promedio por persona que superó los 136.000 pesos. La ocupación hotelera reflejó ese intenso flujo: Santa Fe Capital alcanzó un 85,8 % de plazas reservadas —trepando al 99 % en departamentos de alquiler temporal—, mientras que Rosario registró cerca del 80 % de su capacidad ocupada.
La convocatoria tuvo picos multitudinarios en las tres regiones provinciales. En el Sur, la Feria del Libro de Rosario y el festival Cumbión del Paraná movilizaron a miles de asistentes, mientras que el Centro tuvo su epicentro en la capital santafesina con el Harlem Festival en la Estación Belgrano (reunió a más de 30.000 personas, con tres escenarios simultáneos y presentaciones de Babasónicos, Cuarteto de Nos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas y Guasones) y la disputa de la Americas Triathlon Cup 2026 en la Costanera Este. Por su parte, el Norte celebró una edición récord del Concurso Argentino de Pesca del Surubí en Reconquista, que reunió a más de 50.000 espectadores y 550 embarcaciones.
Desde la cartera de Desarrollo Productivo remarcaron que los resultados son fruto de una política coordinada de inversiones y agenda propia para afianzar el perfil receptivo de la provincia. En ese sentido, las autoridades destacaron la diversidad de la oferta santafesina, que logró atraer de manera simultánea a públicos masivos a través del deporte internacional, las grandes propuestas culturales y las fiestas tradicionales de cada localidad.
“Lo interesante de este fin de semana es que no hubo una única propuesta que explicara la convocatoria. Mientras algunos eligieron un festival de música, otros viajaron por una fiesta tradicional, la Feria del Libro o un concurso de pesca. Esa variedad es uno de nuestros mayores atractivos: Santa Fe tiene muchas maneras de recibir a quienes la visitan”, señaló la Secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.
“Durante mucho tiempo pensamos el turismo como algo que ocurría en otros lugares. Hoy Santa Fe está construyendo su propio lugar en ese mapa. Tenemos ciudades con grandes eventos, pueblos con tradiciones que convocan a generaciones y una identidad que merece ser conocida. Lo que queremos es que cada vez más argentinos tengan a Santa Fe entre sus planes”, concluyó por su parte el Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.