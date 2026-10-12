Récord de visitantes y consumo

Fin de semana histórico: la ocupación rozó el 100 % e impulsó la economía santafesina

Más de 600 mil personas disfrutaron de festivales, deportes y fiestas populares en toda la provincia. La ocupación en alojamientos temporarios rozó el 100 % en la capital y las principales ciudades mostraron un movimiento histórico.