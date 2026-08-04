Desde este martes

Personal Pay incorpora dólar MEP y amplía su oferta de inversiones

Las personas usuarias de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, tendrán la posibilidad de comprar y vender dólar MEP desde de la app. Sin costo por la apertura de la cuenta comitente para la compra de dólar MEP, se debitará automáticamente del dinero en cuenta. La nueva funcionalidad llega para potenciar la premisa de la billetera: experiencias simples y claras en las operaciones cotidianas de dinero.