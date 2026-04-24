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Yas Nizetich visitó Sunchales junto a Prevención Salud y compartió un encuentro con la comunidad deportiva

La ex integrante de Las Panteras encabezó una jornada en la ciudad junto a Prevención Salud, que reunió a jóvenes deportistas, entrenadores y familias.

La actividad se enmarca en la alianza con Federación del Voleibol Argentino para impulsar el vóley en todo el país.La actividad se enmarca en la alianza con Federación del Voleibol Argentino para impulsar el vóley en todo el país.

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En el marco de su compromiso con la promoción del deporte y el bienestar integral, Prevención Salud acompañó la visita de Yas Nizetich, ex integrante de “Las Panteras”, la Selección Argentina de Vóley, quien este jueves 23 de abril participó de una jornada abierta a la comunidad en el Club Deportivo Libertad de Sunchales.

La ex jugadora de Las Panteras brindó una charla ante jóvenes deportistas, entrenadores y familias.La ex jugadora de Las Panteras brindó una charla ante jóvenes deportistas, entrenadores y familias.

La actividad tuvo como eje principal una charla abierta que reunió gran cantidad de público, entre jóvenes deportistas, entrenadores, familias y referentes del ámbito deportivo. Participaron clubes de distintas localidades de la zona, consolidando un espacio de intercambio y aprendizaje en torno al deporte y la salud. Yas Nizetich, ex jugadora de la Selección Argentina de vóley, con trayectoria internacional y un fuerte compromiso actual con la formación de jóvenes deportistas, compartió su experiencia en el alto rendimiento, abordando no solo aspectos técnicos del vóley sino también la importancia del cuidado físico, la salud emocional y el trabajo en equipo.

Durante la jornada, Nizetich encabezó una charla motivacional abierta a la comunidad, donde compartió su experiencia y reflexiones sobre el deporte y el bienestar integral. Como cierre, la propuesta incluyó una instancia práctica en cancha con deportistas de los clubes locales Unión y Libertad, junto a Milena Margaría, capitana de la Selección Argentina Sub21 “Las Panteritas” y orgullo de la ciudad de Sunchales, quien acompañó a Yaz en esta actividad final.

Prevención Salud acompañó la visita de Yas Nizetich en una jornada abierta en Sunchales.Prevención Salud acompañó la visita de Yas Nizetich en una jornada abierta en Sunchales.

“El deporte es una herramienta enorme para el desarrollo de los jóvenes, no solo en lo físico sino también en lo mental y emocional. Espacios como estos son clave porque generan contención, acompañamiento y valores que van mucho más allá de la cancha. Desde mi experiencia, sé lo importante que es sentirse apoyado en el camino, y hoy mi compromiso es poder devolver eso, acompañando a las nuevas generaciones en su crecimiento dentro y fuera del deporte”, afirmó Yas Nizetich.

Prevención Salud reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte y el bienestar integral.Prevención Salud reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte y el bienestar integral.

La jornada forma parte de las acciones que Prevención Salud impulsa para promover hábitos saludables y acompañar el desarrollo de las comunidades a través del deporte, generando espacios accesibles de formación y encuentro. Desde Prevención Salud promovemos el bienestar como aspecto fundamental de las personas y en tal sentido la actividad física, el buen descanso, la comida saludable, tanto como la como la salud mental, son pilares primordiales para la promoción y prevención de la salud.

La iniciativa forma parte de las acciones de la prepaga para fortalecer el vínculo con clubes y comunidades.La iniciativa forma parte de las acciones de la prepaga para fortalecer el vínculo con clubes y comunidades.

Cabe recordar que la prepaga renovó su alianza estratégica con la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), con la que trabaja de manera sostenida para impulsar el crecimiento de la disciplina en todo el país. “Este tipo de encuentros nos permite seguir promoviendo el bienestar integral a través del deporte y fortaleciendo el vínculo con los clubes y las familias”, señaló el Dr. Matías Buffa, Gerente General de Prevención Salud.

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