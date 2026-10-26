“Tu primera señal”

Octubre Rosa: Prevención Salud impulsó un espacio de diálogo y concientización en Santa Fe

La prepaga de Sancor Seguros reunió a especialistas y mujeres que atravesaron la enfermedad en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, con foco en la prevención, el cuidado de la salud y el acompañamiento.