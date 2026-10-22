Prevención Salud, de Sancor Seguros, realizó este jueves en Santa Fe “Tu primera señal”, una jornada destinada a promover la prevención del cáncer de mama y el cuidado integral de la salud. La propuesta se desarrolló en el Hotel Intertower ante una importante convocatoria.
Prevención Salud reforzó en Santa Fe la importancia de prevenir el cáncer de mama durante todo el año
La empresa realizó “Tu primera señal”, un encuentro sobre prevención, salud mamaria y bienestar emocional que reunió a especialistas y público en la ciudad.
El encuentro formó parte del ciclo “Conversaciones que cuidan” y reunió a especialistas para abordar prevención, salud mamaria y bienestar emocional. La actividad comenzó a las 18 en el Salón Dante del hotel, ubicado en San Jerónimo 2779.
Una propuesta para sostener durante todo el año
“Lo que pretendemos es que esto no sea solamente en el mes de octubre, sino que sea a lo largo de todo el año”, expresó Willy Borgnino durante la actividad. El objetivo, explicó, es mantener la concientización más allá de las campañas específicas que cada octubre vuelven a poner el foco sobre el cáncer de mama.
La jornada contó con la participación del Dr. Lisandro Benítez Gil, la Dra. Eloisa Luciani y la Lic. Laura Fresin, quienes fueron convocados para desarrollar diferentes miradas vinculadas con la detección temprana, el cuidado de la salud mamaria y el acompañamiento emocional.
Prevención como eje del grupo
Desde la compañía remarcaron que estas acciones se inscriben en una política más amplia de prevención y educación. En ese marco, Armando Giudici destacó también el trabajo transversal realizado por el Grupo Sancor Seguros y su Fundación en distintas áreas vinculadas con el cuidado y la reducción de riesgos.
“Hay que trabajar sobre la concientización del asegurado, la prevención y criterios de prudencia”, señaló Giudici, quien además mencionó las iniciativas educativas, de seguridad vial y de trabajo comunitario impulsadas desde las distintas organizaciones del grupo.
El balance de Prevención Salud
Durante el encuentro también hubo espacio para analizar el presente de la prepaga. Willy Borgnino destacó el crecimiento alcanzado desde su ingreso al mercado y señaló que actualmente se ubica entre las cinco compañías más importantes del sector.
“El balance es muy bueno”, expresó, aunque reconoció que el contexto macroeconómico representa un desafío para las empresas. Desde Prevención Salud plantearon que mantienen expectativas de continuar creciendo pese a un escenario de mayor retracción y competencia.
Armando Giudici también repasó la posición del Grupo Sancor Seguros en otras áreas y destacó su liderazgo dentro del mercado asegurador y de riesgos del trabajo. En el caso de Prevención ART, indicó que mantiene una participación superior al 24% dentro de su segmento.