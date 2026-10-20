Octubre rosa

Cáncer de mama: Prevención Salud organiza un conversatorio gratuito en Santa Fe para responder dudas y promover los controles

La actividad será el jueves 22 de octubre, a las 18, en el Hotel Intertower. Participarán un mastólogo, una ginecóloga y una psicóloga, en un encuentro abierto a la comunidad con preguntas y respuestas sobre prevención, salud mamaria y bienestar emocional. La inscripción se realiza mediante un formulario.