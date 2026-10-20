Contenido realizado para Prevención Salud
Cáncer de mama: Prevención Salud organiza un conversatorio gratuito en Santa Fe para responder dudas y promover los controles
La actividad será el jueves 22 de octubre, a las 18, en el Hotel Intertower. Participarán un mastólogo, una ginecóloga y una psicóloga, en un encuentro abierto a la comunidad con preguntas y respuestas sobre prevención, salud mamaria y bienestar emocional. La inscripción se realiza mediante un formulario.
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En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a generar conciencia sobre el cáncer de mama, Prevención Salud de Sancor Seguros impulsa en Santa Fe un conversatorio gratuito y abierto a la comunidad para acercar información, responder preguntas y promover la importancia de los controles médicos. Bajo el lema “Conversaciones que cuidan: tu primera señal”, la actividad se realizará el jueves 22 de octubre, a las 18, en el Hotel Intertower, ubicado en San Jerónimo 2779.
La propuesta reunirá a especialistas de distintas áreas para abordar la salud mamaria desde una perspectiva integral, que contemple tanto la prevención y la consulta médica como el acompañamiento emocional. El encuentro estará a cargo del doctor Lisandro Benítez Gil, médico mastólogo y director de CEMA; la doctora Eloísa Luciani, médica ginecóloga y nutricionista de los consultorios ambulatorios de Prevención Salud; y la licenciada Laura Feresin, psicóloga.
La actividad tendrá una dinámica participativa, con un espacio de preguntas y respuestas para que las personas asistentes puedan plantear sus inquietudes y conversar con los profesionales. La inscripción requiere completar un breve formulario y, según informaron desde la organización, la participación no tiene costo.
Por qué es importante no postergar los controles
La prevención y la consulta médica son dos de los ejes centrales de la iniciativa. La doctora Eloísa Luciani destacó la importancia de aprovechar Octubre Rosa para recordar a la población que los controles ginecológicos deben formar parte del cuidado habitual de la salud.
“Es importante recordar a la población en general la importancia de los controles ginecológicos anuales, entre ellos la mamografía”, señaló la especialista.
Luciani explicó que, en términos generales, se suele proponer comenzar con los controles mamográficos a partir de los 40 años. Sin embargo, aclaró que la edad de inicio debe evaluarse en la consulta con el ginecólogo de cabecera, ya que es necesario considerar los factores de riesgo personales de cada paciente.
Por eso, ante las dudas sobre cuándo comenzar a realizarse una mamografía, la recomendación es consultar con un profesional que pueda evaluar cada situación particular. El objetivo es evitar que las preguntas o los temores se conviertan en motivos para postergar los controles.
La médica también remarcó que los avances científicos y tecnológicos permiten detectar la enfermedad de manera temprana, algo que puede repercutir favorablemente en los resultados del tratamiento.
En ese sentido, el conversatorio busca ofrecer información clara y un espacio de confianza para hablar sobre una enfermedad que todavía genera dudas y preocupación. La posibilidad de consultar directamente a especialistas puede ayudar a despejar inquietudes y a comprender mejor cuáles son los pasos que conviene seguir en cada caso.
Antecedentes familiares y cáncer de mama: qué tener en cuenta
Entre las consultas que Luciani recibe con mayor frecuencia en el consultorio aparecen dos preguntas: a qué edad es necesario comenzar con los controles y qué importancia tienen los antecedentes familiares en el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Sobre el primer punto, la especialista recordó que la referencia general de los 40 años no reemplaza la evaluación individual. La historia clínica y los factores de riesgo personales son aspectos que deben considerarse para determinar cuándo iniciar los estudios.
La segunda inquietud está relacionada con la carga genética. Muchas pacientes consultan porque tienen familiares que tuvieron cáncer de mama y quieren saber si ese antecedente significa que necesariamente desarrollarán la enfermedad.
Luciani explicó que, si bien existe el cáncer de mama hereditario, la mayoría de las pacientes diagnosticadas no tiene antecedentes familiares. En esos casos se habla de cáncer de mama esporádico, que representa el mayor porcentaje de los diagnósticos, según detalló la médica.
La especialista señaló que este tema se trabaja habitualmente en las consultas para despejar mitos y brindar información que permita comprender mejor los factores asociados con la enfermedad.
La presencia de antecedentes familiares es una cuestión que conviene conversar con el ginecólogo, sin asumir que determina por sí sola un diagnóstico futuro. Del mismo modo, no tener familiares con cáncer de mama no elimina la importancia de realizar los controles que correspondan.
La propuesta de Prevención Salud apunta precisamente a generar espacios donde estas preguntas puedan plantearse sin temor y recibir respuestas de profesionales capacitados.
Un conversatorio abierto para hablar de prevención y bienestar emocional
La doctora Melina Cazzaniga, médica clínica auditora y coordinadora de Prevención Salud, explicó que la iniciativa surgió de la intención de ofrecer a la comunidad un espacio accesible para informarse y consultar.
“Una de las mejores maneras de poder actuar y de llevar esta confianza que necesitamos es a través de la información”, expresó.
La modalidad será la de un conversatorio, con preguntas y respuestas. Parte de las inquietudes ya fueron recogidas durante el proceso de inscripción, aunque también habrá espacio para que los asistentes puedan formular nuevas consultas durante el encuentro.
El panel reunirá distintas miradas profesionales. El doctor Lisandro Benítez Gil aportará su experiencia como mastólogo; la doctora Eloísa Luciani abordará los aspectos vinculados con la ginecología y la prevención; y la licenciada Laura Feresin sumará la perspectiva de la salud mental.
La participación de profesionales de distintas disciplinas permitirá tratar la salud mamaria más allá de los estudios médicos y considerar también las emociones que pueden aparecer frente a una sospecha, un diagnóstico o un tratamiento.
La iniciativa busca que las personas asistentes puedan compartir dudas y experiencias en un ámbito de diálogo, con información concreta para orientar las consultas y los cuidados.
Cómo participar del encuentro de Prevención Salud en Santa Fe
El conversatorio “Conversaciones que cuidan: tu primera señal” se realizará el jueves 22 de octubre, a las 18, en el Hotel Intertower, ubicado en San Jerónimo 2779, ciudad de Santa Fe.
La actividad es gratuita y está abierta al público general. Para participar, es necesario completar un breve formulario de inscripción.
Datos del encuentro
Actividad: Conversatorio sobre prevención, salud mamaria y bienestar emocional.
Fecha: jueves 22 de octubre.
Horario: 18.
Lugar: Hotel Intertower, Salón Dante.
Dirección: San Jerónimo 2779, Santa Fe.
Disertantes: doctor Lisandro Benítez Gil, doctora Eloísa Luciani y licenciada Laura Feresin.
Inscripción: mediante el formulario habilitado por la organización.
En el contexto de Octubre Rosa, la propuesta de Prevención Salud busca reforzar un mensaje central: informarse, consultar y sostener los controles médicos son pasos importantes para cuidar la salud. El conversatorio propone un espacio cercano para plantear dudas, escuchar a especialistas y conversar sobre prevención y bienestar emocional con información clara y accesible.