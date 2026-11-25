Novedades del CPCE

Denuncias digitales, receta electrónica y una colecta solidaria para Navidad

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Primera, pone en marcha distintas iniciativas que combinan la defensa del ejercicio legal de la profesión, la modernización de los servicios para sus matriculados y el compromiso con la comunidad.