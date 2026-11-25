Entre las principales novedades se encuentran la habilitación de un canal digital de denuncias, la incorporación definitiva de la receta electrónica en el Departamento de Servicios Sociales (DSS) y una colecta navideña para las próximas fiestas.
Denuncias digitales, receta electrónica y una colecta solidaria para Navidad
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Primera, pone en marcha distintas iniciativas que combinan la defensa del ejercicio legal de la profesión, la modernización de los servicios para sus matriculados y el compromiso con la comunidad.
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Un canal digital para denunciar el ejercicio ilegal de la profesión
Con el objetivo de facilitar la comunicación de situaciones que puedan afectar el ejercicio legal de las Ciencias Económicas, el Consejo habilitó un formulario digital destinado a recibir denuncias e información sobre posibles casos de ejercicio ilegal de la profesión.
Las presentaciones son recibidas directamente por la Comisión de Vigilancia Profesional de la Cámara Primera y pueden realizarse de manera anónima, garantizando la confidencialidad de la identidad de quien denuncia frente a la persona afectada.
La iniciativa busca ampliar las herramientas de participación y promover la colaboración de profesionales y de la comunidad en general para fortalecer el control del ejercicio profesional y defender el valor de la matrícula.
El formulario se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: https://cpcesfe1.org.ar/formulario-de-denuncia/.
DSS: la receta electrónica, nueva modalidad para acceder a medicamentos
El Departamento de Servicios Sociales (DSS) avanza en la modernización de sus prestaciones mediante la implementación de la receta electrónica como única modalidad válida para acceder a los medicamentos con cobertura en farmacias.
Desde el 16 de noviembre, las recetas físicas tradicionales dejaron de contar con cobertura. Ante este cambio, se recomienda a los afiliados consultar con sus médicos de cabecera en la próxima visita para verificar que puedan emitir las recetas de manera digital.
La medida apunta a brindar mayor seguridad, rapidez y comodidad al momento de retirar los medicamentos.
Una colecta navideña para acompañar a familias
El compromiso institucional también se expresa a través de una colecta navideña para acompañar a familias y personas que necesitan ayuda.
La campaña, impulsada por las entidades vinculadas a los profesionales de Ciencias Económicas, recibe alimentos no perecederos y artículos de higiene personal hasta el 16 de diciembre.
Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a la sede central del Consejo, ubicada en San Lorenzo 1849. Todo lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial de La Merced y a la Casa de las Madres del Hospital de Niños.
La iniciativa busca sumar voluntades y pequeños gestos de ayuda para contribuir a que más familias puedan celebrar las fiestas de fin de año en mejores condiciones.
La institución destaca el compromiso permanente con los matriculados y también con la comunidad en general.