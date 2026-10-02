Contenido realizador por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, 1ra. Circunscripción.
Ciencias Económicas: abren la inscripción para auxiliares de la Justicia e impulsan una variada agenda para octubre
Confirmaron el inicio del registro de peritos e interventores para el período 2027. Junto con esta novedad, se destaca un completo cronograma de capacitaciones técnicas para los profesionales y actividades culturales para la comunidad.
El CPCE informa que ya se encuentran disponibles los requisitos y formularios para que los profesionales interesados puedan inscribirse en las listas de peritos, interventores judiciales y demás auxiliares de la Justicia, con vistas a actuar durante el período 2027.
Se destaca que esta convocatoria constituye un paso clave para los profesionales en Ciencias Económicas que buscan desempeñarse en el ámbito judicial, brindando asistencia técnica y pericial en causas contables, económicas, financieras y administrativas.
Plazos y requisitos: Justicia Provincial y Federal
Las inscripciones presentan modalidades y plazos diferenciados según la jurisdicción:
- Tribunales Provinciales: El período de inscripción estará abierto del 1° al 31 de octubre de 2026. Los formularios correspondientes a cada categoría (Peritos, Interventores judiciales y Otras disciplinas) deben completarse en formato digital a través del sitio web institucional y presentarse en la sede del Consejo con la firma certificada en Tribunales. Es requisito indispensable contar con la fianza constituida y vigente antes del 31 de octubre, así como tener al día el pago del Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP).
- Justicia Federal: Para actuar en el fuero federal, la inscripción permanece abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 mediante el sistema del Poder Judicial de la Nación. Para este ámbito, resulta obligatorio haber aprobado el Curso de Capacitación en Práctica Procesal para Peritos, de modalidad virtual y asincrónica, dictado por la institución.
Además de esta inscripción para la Justicia, la institución destaca una vasta agenda de capacitaciones para octubre que el CPCE Santa Fe desplegará con una amplia oferta de formación académica y actualización profesional que se puede consultar con detalle en el sitio web de la institución www.miconsejo.org.ar
Ciclo cultural 2026
Noche de Samba y Bossa Nova: En el marco del Ciclo Cultural 2026 y en esta oportunidad, organizado por el Centro de Jubilados y Pensionados del CPCE, el próximo jueves 29 de octubre a las 20:30 horas se presentará Brenda Böck Samba Trío con el espectáculo "Brasilereando" en el Auditorio de San Lorenzo 1849. La actividad cuenta con el auspicio del Banco Bica y es con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Este mes es organizada por el Centro de Jubilados del CPCE.
Además, desde la institución se invita a la Muestra pictórica “Matriz del Paisaje”. La misma se concretará el próximo 14 de octubre, a las 19.30, momento en que quedará inaugurada la muestra pictórica “Matriz del Paisaje”, del Grupo Incauce, integrado por Tatiana Corte, Cecilia Paván y Marta Rudi. La propuesta invita a recorrer distintas miradas y representaciones del paisaje a través de la pintura.
Importante para los profesionales
Alerta por llamados sospechosos. Desde la entidad remarcaron que no se están realizando campañas telefónicas ni por redes sociales para la actualización de datos o matrículas digitales, y recordaron que cualquier trámite de este tipo se canaliza exclusivamente por el software profesional oficial.
Beneficios: Token sin costo para matriculados
Se recuerda que desde el 1° de octubre, el Consejo entrega por única vez el dispositivo Token sin cargo a quienes obtengan su primera matrícula, reinscriban su matrícula activa o pasen de pasiva a activa, siempre que no registren deudas.
Información y contacto
Toda la información, formularios de inscripción y detalles de las actividades se encuentran disponibles en el sitio web www.miconsejo.org.ar.
Asimismo, se puede consultar de forma presencial en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (San Lorenzo 1849, Santa Fe), de lunes a viernes de 7 a 15 horas, o vía telefónica al (0342) 459-3450.