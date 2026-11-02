La institución trabaja para brindar a sus matriculados beneficios y herramientas que acompañen su desarrollo profesional y personal. A través de sus servicios, facilita el acceso a recursos para el ejercicio de la profesión, promueve la capacitación continua y ofrece alternativas de interés para la comunidad profesional.
Novedades para la comunidad profesional: token para la firma digital, donación de sangre, préstamos y agenda de noviembre
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe continúa acercando a sus matriculados información sobre beneficios, iniciativas solidarias, servicios y actividades de interés. Entre las novedades se destacan las facilidades para acceder al dispositivo token para la firma digital, una jornada de donación voluntaria de sangre, las líneas de préstamos de la Caja de Seguridad Social (CSS) y las actividades institucionales y de capacitación, previstas para noviembre.
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Token: beneficios para los profesionales
Desde el 1 de octubre de 2026, se contempla la entrega sin cargo, por única vez, de un dispositivo token para determinados casos de alta o reactivación de matrícula, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Consejo. Asimismo, se encuentra disponible una modalidad de adquisición a precio diferencial para los profesionales que cumplan con los requisitos vigentes.
El dispositivo permite gestionar la firma digital, una herramienta clave para realizar trámites de manera segura y agilizar el ejercicio profesional. Los interesados pueden consultar las condiciones y los procedimientos correspondientes en el sitio web institucional.
Jornada de donación voluntaria de sangre
El Consejo invita a la comunidad profesional a participar de una jornada de donación voluntaria de sangre, una iniciativa solidaria que busca contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre y colaborar con quienes necesitan transfusiones.
La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas en la sede del CPCE, ubicada en San Lorenzo 1849 en la ciudad de Santa Fe.
La jornada cuenta con la colaboración del Departamento de Servicios Sociales (DSS) y la participación de Medicina Transfusional de Santa Fe Capital. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del formulario al que se accede escaneando el código QR disponible en la convocatoria.
Donar sangre es un acto voluntario y solidario que puede ayudar a salvar vidas. La participación de la comunidad resulta fundamental para garantizar la disponibilidad de este recurso indispensable para la atención de la salud.
Préstamos de la CSS: alternativas de financiamiento
La Caja de Seguridad Social ofrece distintas líneas de préstamos destinadas a los profesionales, tanto activos como jubilados y pensionados, de acuerdo con las condiciones previstas para cada modalidad.
Estas alternativas buscan brindar herramientas de financiamiento para acompañar diferentes necesidades y proyectos personales. Los interesados pueden consultar las líneas disponibles, los requisitos de acceso, los montos, las tasas y los plazos de devolución a través de los canales oficiales de la CSS.
Agenda de noviembre: capacitación y actividades para la comunidad profesional
El Consejo invita a sus matriculados a mantenerse informados sobre las propuestas de capacitación, encuentros y actividades institucionales que forman parte de su programación mensual.
En la agenda de su sitio web institucional, es posible consultar las actividades programadas, sus fechas, horarios, modalidades de participación y requisitos de inscripción. La programación puede actualizarse con nuevas propuestas, por lo que se recomienda visitar periódicamente el portal para mantenerse informado sobre las novedades del mes.
Además, la invitación se extiende a toda la comunidad para participar del cierre del ciclo cultural 2026.
La agenda puede consultarse miconsejo.org.ar
A través de estas iniciativas, el Consejo reafirma su compromiso con los matriculados, promoviendo beneficios para el ejercicio profesional, acciones solidarias, oportunidades de formación continua y servicios orientados a acompañar a toda la comunidad de profesionales en ciencias económicas.
Para conocer más detalles sobre los beneficios, las actividades y los servicios disponibles, se puede ingresar a miconsejo.org.ar