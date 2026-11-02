Consejo Profesional

Novedades para la comunidad profesional: token para la firma digital, donación de sangre, préstamos y agenda de noviembre

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe continúa acercando a sus matriculados información sobre beneficios, iniciativas solidarias, servicios y actividades de interés. Entre las novedades se destacan las facilidades para acceder al dispositivo token para la firma digital, una jornada de donación voluntaria de sangre, las líneas de préstamos de la Caja de Seguridad Social (CSS) y las actividades institucionales y de capacitación, previstas para noviembre.