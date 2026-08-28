El próximo 4 de septiembre la ciudad será sede de las II Jornadas Agropecuarias Binacionales, un encuentro que reunirá a profesionales y referentes de Argentina y Uruguay para analizar los principales desafíos del sector.
Una mirada binacional sobre los desafíos y oportunidades del agro y más temas en agenda
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) dio a conocer su agenda de actividades para septiembre, que reúne propuestas de capacitación, iniciativas culturales, información institucional, servicios destinados a sus profesionales.
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Bajo el lema “Innovación que cosecha resultados: el valor de la profesión en el agro”, la propuesta abordará temas como inteligencia artificial, finanzas, tributación, contabilidad, economía y gestión.
La jornada, se desarrollará de manera presencial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe y buscará combinar actualización técnica, intercambio regional y nuevas herramientas para acompañar la toma de decisiones en las empresas agropecuarias.
Las inscripciones cierran el próximo lunes 31 de agosto. La información necesaria se encuentra disponible en el sitio www.jornadasagropecuarias.org.ar
La agenda de capacitación continúa con propuestas para la actualización profesional
Durante septiembre se desarrollará un amplio programa de cursos y talleres sobre diferentes áreas de interés profesional. La propuesta incluye capacitaciones vinculadas con impuestos en la actividad de la construcción, actualización impositiva, normativa laboral, planificación financiera, herramientas digitales y elaboración de balances.
También se abordarán temáticas como los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y herramientas para fortalecer las habilidades de comunicación y el trabajo con otros.
Las actividades se dictarán en modalidades online, presencial y mixta, y las inscripciones permanecen abiertas en la Secretaría del Colegio.
La vigencia del Ciclo Cultural 2026 con una nueva propuesta
La agenda incluye una nueva actividad del Ciclo Cultural 2026, que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, a las 20.30, con la presentación de La Bukowski, una propuesta musical que recorre diferentes géneros con el rock como denominador común.
Canciones propias que transitan por el hard rock, el blues, las baladas e incluso la cumbia forman parte de una invitación a disfrutar de una nueva noche cultural, con el auspicio del Banco Bica.
Información importante sobre actualización de datos
Desde el CPCE recordaron que no se encuentra en marcha ninguna campaña de actualización de datos. La institución aclaró que no está enviando enlaces por correo electrónico ni a través de redes sociales con ese objetivo. La advertencia busca prevenir posibles intentos de fraude o engaño.
DSS: telemedicina al acceso del afiliado
En tanto, el Departamento de Servicios Sociales recuerda la disponibilidad del servicio de telemedicina. Cabe recordar que los afiliados disponen de un servicio para realizar consultas médicas virtuales. Para más información, deben comunicarse con el Departamento de Servicios Sociales.
Un nuevo número de la Revista Digital
La institución presentó una nueva edición de su Revista Digital, que ya se encuentra disponible para su visualización en el sitio web del CPCE.
Los profesionales pueden encontrar artículos de interés y de opinión profesional para consultar.
CSS: préstamos personales desde la Caja de Seguridad Social
La Caja de Seguridad Social mantiene vigente su propuesta de préstamos personales, pensados a la medida de cada profesional
Entre las características destacadas se encuentran la facilidad de gestión, la celeridad en el otorgamiento, la rápida acreditación en la cuenta del afiliado y tasas de interés inferiores a las del mercado.
Una agenda diversa que combina formación, cultura, servicios e información institucional, con propuestas orientadas a acompañar y brindar herramientas a los profesionales.
Cabe destacar que además de todo lo descripto, los profesionales cuentan con una amplia gama de servicios, asesoramiento y beneficios que pueden ser consultados en el sitio web del consejo.