Contenido realizado por Ribera Shopping
Ribera Shopping presenta sus propuestas para las Vacaciones de Invierno en Santa Fe
Del 26 de junio al 19 de julio, el centro comercial se convierte en el epicentro del entretenimiento con el parque de inflables más grande de Argentina, talleres gratuitos para las infancias, cine y beneficios exclusivos.
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Con la llegada del receso escolar, Ribera Shopping se prepara para recibir a grandes y chicos con una agenda cargada de diversión, pensada especialmente para disfrutar en familia y ganarle al frío. Este año, el centro comercial de la ciudad despliega una propuesta integral que combina adrenalina, creatividad, cine y gastronomía.
La gran atracción: Super Jump llega a Santa Fe
La estrella de esta temporada es el desembarco de Super Jump, el parque de inflables más grande del país. Se trata de un impresionante circuito de más de 1200 m2 lleno de desafíos, obstáculos y pura adrenalina. A diferencia de los parques tradicionales, es una propuesta apta para todo público (desde niños pequeños acompañados por un adulto hasta adolescentes y padres), convirtiéndose en el plan ideal para mantenerse en movimiento.
El parque funcionará todos los días (ingreso por el mall) con los siguientes horarios: Lunes a domingos de 12 a 20 hs. (Se recomienda asistir con ropa cómoda y el uso de medias es obligatorio para ingresar).
Adquirí tu entrada de forma presencial en Shopping o a traves del link: SANTA FE – Superjump
Para quienes buscan opciones lúdicas y expresivas, el shopping ofrecerá de lunes a viernes, a partir de las 16:00 hs, un abanico de actividades recreativas totalmente gratuitas:
Nota importante: Si bien las actividades son gratuitas, los cupos se pueden reservar de forma anticipada a través de la aplicación ¡appa! para garantizar el lugar y evitar filas.
Cine, gastronomía y promos de temporada
La propuesta se completa con una cartelera de cine ideal para las vacaciones, los mejores estrenos de la temporada y un patio de comidas renovado. Quienes utilicen la app ¡appa! podrán acceder a descuentos exclusivos en gastronomía (con rebajas de hasta el 30% en locales adheridos como Mostaza, El Club de la Milanesa, Café Martínez y Questa Pizza).
Además, para los adultos, los locales comerciales ya visten sus vidrieras con la liquidación de temporada otoño-invierno, ofreciendo importantes descuentos y opciones de financiación. Cabe recordar que el centro comercial es Pet Friendly, por lo que toda la familia —incluidas las mascotas— está invitada a pasear.