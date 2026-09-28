Una fuerte tormenta atravesó este lunes distintos puntos de la provincia de Córdoba y tuvo como uno de sus principales fenómenos la caída de granizo de gran tamaño. En algunas localidades, vecinos describieron piedras similares al tamaño de una pelota de golf y señalaron daños en autos y viviendas.
Fuerte tormenta en Córdoba: cayó granizo del tamaño de una pelota de golf
Una intensa tormenta afectó este lunes a distintos sectores de Córdoba. En localidades como Unquillo y Mendiolaza, vecinos reportaron una fuerte caída de granizo y daños en vehículos y viviendas. El fenómeno se produjo durante una jornada con alerta amarilla por tormentas.
El episodio ocurrió durante las primeras horas de la jornada, cuando la provincia se encontraba bajo condiciones de inestabilidad y con una alerta amarilla vigente por tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
En distintas zonas, la tormenta dejó calles y espacios abiertos cubiertos de granizo. Los testimonios de vecinos permitieron dimensionar la intensidad que tuvo el fenómeno en algunos sectores, especialmente por el tamaño de las piedras y el corto tiempo durante el cual se produjo la granizada.
Granizo de gran tamaño y daños en autos y viviendas
Una de las localidades afectadas fue Unquillo, donde una vecina identificada como Érica relató a TN cómo vivió el momento de mayor intensidad.
Según su testimonio, la granizada duró aproximadamente tres minutos y estuvo acompañada por muy poca lluvia. Antes de que comenzaran a caer las piedras, dijo haber escuchado un fuerte ruido que anticipó la llegada del fenómeno.
La vecina también señaló que se registraron daños materiales en la zona y mencionó vehículos afectados por la caída del granizo. Después de la tormenta, explicó, las condiciones mejoraron momentáneamente, aunque todavía podían observarse nubes oscuras hacia otros sectores.
Otro de los testimonios fue aportado por Sandra, una vecina de Mendiolaza, quien describió las piedras como similares al tamaño de una pelota de golf.
La intensidad de la granizada llevó a algunos vecinos a permanecer dentro de sus viviendas y evitar sacar los vehículos durante el episodio. La recomendación se volvió especialmente relevante ante la posibilidad de que nuevas tormentas se desarrollaran durante la jornada.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la acumulación de granizo en calles y distintos sectores afectados por el temporal. Otros registros también dieron cuenta de los efectos de la tormenta en vehículos y viviendas.
El episodio no se limitó al área metropolitana. Durante la madrugada y la mañana también se registraron tormentas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia, con complicaciones en algunos corredores viales.
Alerta amarilla y cómo seguirá el tiempo
El fenómeno se produjo en el marco de una alerta amarilla por tormentas que estuvo vigente durante la mañana de este lunes en buena parte de Córdoba.
El aviso meteorológico anticipaba tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Para el período comprendido por la alerta se estimaban acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque el organismo advertía que esos valores podían ser superados de manera puntual.
La inestabilidad también estaba prevista para continuar durante las siguientes horas. El pronóstico señalaba que las tormentas podían presentarse de manera localizada, por lo que la intensidad del fenómeno podía variar considerablemente entre diferentes sectores de la provincia.
Además de la tormenta, el cambio de condiciones meteorológicas estuvo acompañado por un descenso de las temperaturas. Para este lunes se esperaban máximas de entre 21 y 23 grados, después de las temperaturas elevadas registradas durante el fin de semana.
Las lluvias podían extenderse hasta el martes, jornada para la cual también estaba previsto el ingreso de viento sur. En ese contexto, el escenario meteorológico podía generar nuevas tormentas y variaciones en las condiciones durante las próximas horas.
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