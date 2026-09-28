Hubo daños

Fuerte tormenta en Córdoba: cayó granizo del tamaño de una pelota de golf

Una intensa tormenta afectó este lunes a distintos sectores de Córdoba. En localidades como Unquillo y Mendiolaza, vecinos reportaron una fuerte caída de granizo y daños en vehículos y viviendas. El fenómeno se produjo durante una jornada con alerta amarilla por tormentas.