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Escribile a León XIV: cómo enviar cartas gratis al Papa a través de Correo Argentino

La propuesta permite que toda la comunidad acerque sus mensajes sin costo a las sucursales postales para saludar al Sumo Pontífice en su llegada al país.

El Correo Argentino puso en marcha una propuesta especial denominada «Una carta para León XIV».El Correo Argentino puso en marcha una propuesta especial denominada «Una carta para León XIV».
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Ante la histórica visita del papa León XIV al país, Correo Argentino lanzó la iniciativa gratuita para que personas de todas las edades puedan hacer llegar saludos, oraciones y mensajes de bienvenida al Sumo Pontífice desde cualquier sucursal.

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Una red federal al servicio de la comunidad

En el marco de los preparativos por la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Correo Argentino puso en marcha una propuesta especial denominada «Una carta para León XIV». El servicio permite que ciudadanos de todos los rincones del país envíen sus escritos de forma completamente gratuita, sin necesidad de abonar tarifas postales ni colocar estampillas.

Desde la empresa postal destacaron que el objetivo principal es poner la red federal al servicio de la ciudadanía para que nadie se quede sin la posibilidad de expresar su afecto y ser parte de este acontecimiento histórico. «Con esta iniciativa, ponemos nuestra red al servicio de quienes quieran hacerle llegar al Papa un mensaje de bienvenida», remarcaron en un comunicado oficial.

Papa León XIV - Vatican NewsEl servicio permite que ciudadanos de todos los rincones del país envíen sus escritos de forma completamente gratuita, sin necesidad de abonar tarifas postales ni colocar estampillas. Foto: Vatican News

Fechas, plazos y requisitos de envío

La recepción de los sobres se encuentra habilitada desde este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 inclusive. Los interesados podrán acercar sus mensajes a cualquiera de las sucursales que la compañía posee a lo largo del territorio argentino.

Para que el envío sea procesado de manera correcta, las cartas y postales deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos e indicaciones formales:

  • Peso máximo: Las piezas postales no deben superar los 20 gramos.
  • Leyenda obligatoria: En el ángulo superior derecho del sobre se debe escribir de forma visible la frase «Mensaje a León XIV».
  • Datos del destinatario: Los sobres deben estar dirigidos exactamente a Su Santidad Papa León XIV, Casilla de Correo N.º 4224, C1041WBQ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
FILE PHOTO: Pope Leo waves as he leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, during which he called for an end to hostilities in Yemen and expressed concern over the humanitarian crisis in Taiz, at the Vatican, October 25, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri/File PhotoUna vez finalizada la recolección en todo el país, las cartas serán reunidas en la sede central operativa de la empresa para coordinar su logística de entrega y hacerlas llegar formalmente a la Santa Sede.REUTERS/Vincenzo Livieri

Participación de escuelas y organizaciones comunitarias

La convocatoria no solo está pensada para envíos individuales de feligreses o familias, sino que contempla de manera directa la participación institucional. Escuelas, parroquias, centros comunitarios y diversas organizaciones sociales pueden sumar los mensajes de sus integrantes.

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Para ello, las instituciones tienen la posibilidad de presentar los sobres de forma conjunta en cualquier sucursal de Correo Argentino, acompañando la entrega con un listado simple que detalle e identifique a los distintos remitentes. Una vez finalizada la recolección en todo el país, las cartas serán reunidas en la sede central operativa de la empresa para coordinar su logística de entrega y hacerlas llegar formalmente a la Santa Sede.

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