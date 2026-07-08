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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 8 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 11:00 Neuquén, Bv 12 de octubre, Hnos. Figueroa y Storni

08:00 - 12:00 Reg. 12 de Infantería, Castelli, Cervera y Pasaje Simoniello

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Soria, Callejón 3 y Estanislao López (La Guardia)

09:00 - 11:00 Ob. Boneo, Defensa, Ob. Príncipe y Piedras

09:00 - 13:00 JJ Paso, Zavalla, Independencia y Rodríguez Peña

09:00 - 13:00 Independencia, Pietranera, Vera Mujica y Rodríguez Peña

09:00 - 13:00 Ayacucho, Rosas, Grandoli y Pavón

09:00 - 13:00 Av. López y Planes, Lamadrid, Pasaje Irala e Iturraspe

11:00 - 13:00 Menchaca, Estado de Israel, E. Zeballos y Castañaduy

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Guido y Cervera

Recreo

10:00 - 12:00 I. Crespo y Ruta Nac. 11 entre Salvador del Carril y Saavedra Lamas

12:00 - 13:00 Córdoba y José Hernández entre Crespo y Cafferata

San José del Rincón

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Pintos, Callejón Montenegro y Los Sauces

11:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Saavedra, Bonsembiante y terraplén oeste

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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