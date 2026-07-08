Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 8 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Neuquén, Bv 12 de octubre, Hnos. Figueroa y Storni
08:00 - 12:00 Reg. 12 de Infantería, Castelli, Cervera y Pasaje Simoniello
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Soria, Callejón 3 y Estanislao López (La Guardia)
09:00 - 11:00 Ob. Boneo, Defensa, Ob. Príncipe y Piedras
09:00 - 13:00 JJ Paso, Zavalla, Independencia y Rodríguez Peña
09:00 - 13:00 Independencia, Pietranera, Vera Mujica y Rodríguez Peña
09:00 - 13:00 Ayacucho, Rosas, Grandoli y Pavón
09:00 - 13:00 Av. López y Planes, Lamadrid, Pasaje Irala e Iturraspe
11:00 - 13:00 Menchaca, Estado de Israel, E. Zeballos y Castañaduy
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Guido y Cervera
Recreo
10:00 - 12:00 I. Crespo y Ruta Nac. 11 entre Salvador del Carril y Saavedra Lamas
12:00 - 13:00 Córdoba y José Hernández entre Crespo y Cafferata
San José del Rincón
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Pintos, Callejón Montenegro y Los Sauces
11:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Saavedra, Bonsembiante y terraplén oeste
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.