Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 24 de junio.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Rep. de Siria, San Martín, French y Almonacid
07:30 - 09:30 Moreno, Amenábar, Dr. Zavalla y Saavedra
07:30 - 09:30 Ituzaingó, Mitre, Güemes y Balcarce
08:00 - 11:00 Av. Galicia, Alvear, Hernandarias y Av. A. del Valle
09:00 - 11:00 Gaboto, Aguado, JP López y A. Cassanello
09:00 - 13:00 French, Av. Gorriti, Saavedra y 4 de Enero
09:30 - 11:30 Domingo Silva, Córdoba, Lavalle y Sarmiento
09:30 - 11:30 J. de la Rosa, Padre Genesio, I. Crespo y Menchaca
10:00 - 11:00 Av. Blas Parera, Mon. Rodríguez, Doldán y Colombia
11:30 - 12:30 O. Boneo, Padre Genesio, Chiclana y Cervera
11:30 - 13:30 Gral. Paz, Espora, Güemes y Castelli
12:00 - 14:00 Juan del Campillo, Córdoba, Urquiza y Francia
12:30 - 13:30 Necochea, Las Heras, Castelli y Alberti
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Mosconi, 12 de septiembre, López y Planes y 3 de Febrero
11:00 - 14:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Córdoba y Azcuénaga
Sauce Viejo
10:00 - 12:00 Ruta Nac. n11, Uriburu, Posadas e H. Irigoyen
12:00 - 14:00 Ruta Nac. n11, Suiza, Austria y Suecia
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.