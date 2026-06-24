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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 24 de junio.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Rep. de Siria, San Martín, French y Almonacid

07:30 - 09:30 Moreno, Amenábar, Dr. Zavalla y Saavedra

07:30 - 09:30 Ituzaingó, Mitre, Güemes y Balcarce

08:00 - 11:00 Av. Galicia, Alvear, Hernandarias y Av. A. del Valle

09:00 - 11:00 Gaboto, Aguado, JP López y A. Cassanello

09:00 - 13:00 French, Av. Gorriti, Saavedra y 4 de Enero

09:30 - 11:30 Domingo Silva, Córdoba, Lavalle y Sarmiento

09:30 - 11:30 J. de la Rosa, Padre Genesio, I. Crespo y Menchaca

10:00 - 11:00 Av. Blas Parera, Mon. Rodríguez, Doldán y Colombia

11:30 - 12:30 O. Boneo, Padre Genesio, Chiclana y Cervera

11:30 - 13:30 Gral. Paz, Espora, Güemes y Castelli

12:00 - 14:00 Juan del Campillo, Córdoba, Urquiza y Francia

12:30 - 13:30 Necochea, Las Heras, Castelli y Alberti

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Mosconi, 12 de septiembre, López y Planes y 3 de Febrero

11:00 - 14:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Córdoba y Azcuénaga

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 Ruta Nac. n11, Uriburu, Posadas e H. Irigoyen

12:00 - 14:00 Ruta Nac. n11, Suiza, Austria y Suecia

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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