Las tarifas para usuarios residenciales de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe ocupan el tercer lugar entre las más caras del país. Solo las de las provincias de Neuquén y Río Negro, en ese orden, tienen boletas más costosas para el servicio eléctrico.
La EPE está en el podio de las tarifas más caras
En todo el país, solo los hogares de Neuquén y Río Negro pagan más por la energía eléctrica, según un relevamiento de la Uba y el Conicet. Los gravámenes sobre las boletas son los más altos del país.
Como se ha señalado en otras oportunidades, en buena medida esos valores se explican por el peso de los impuestos para los consumidores finales en hogares, de acuerdo con los gráficos que ofrece el Reporte de Tarifas y Subsidios de junio, elaborado por un instituto conformado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política compara las facturas eléctricas de todas las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires y ofrece también un promedio nacional, del que Santa Fe se aleja en un 27% más alto. Los neuquinos sufren tarifas 80% más caras que ese número medio y los rionegrinos 41% más.
Las provincias socias de Santa Fe en la Región centro tienen también tarifas más altas que el promedio nacional. Córdoba supera ese límite en un 14% y Entre Ríos en solo 4%. En el otro extremo de la tabla de comparaciones, las empresas Edenor y Edesur, en el Amba están un 37 y 38% más bajas que la media del país.
Con y sin subsidios
El gobierno nacional eliminó en enero de este año las tres categorías en que eran divididos los hogares a la hora de otorgarles subsidios. Sólo existen hoy dos tipos de usuarios residenciales: con y sin subsidios. Las ayudas solo llegan a hogares vulnerables que además han cumplido con su registro.
En el caso de la provincia de Santa Fe las diferencias entre uno y otro grupo de hogares es marcada aunque en ambos casos, en la comparación nacional, se ocupa el tercer lugar del lamentable podio de tarifas más caras del país.
Para los usuarios residenciales santafesinos que no reciben ayuda del Estado Nacional la porción con que se queda la Epe de sus tarifas es idéntica al promedio nacional. Un 40% del total abonado paga en Santa Fe el llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). Es interesante observar que en casi todas las demás provincias con tarifas altas ese es el principal componente tarifario, el de mayor porcentaje.
Lo dicho: en las boletas santafesinas el segmento que corresponde a los impuestos, con el 33% del total, supera al resto de las jurisdicciones.
Por otra parte, para los usuarios santafesinos que gozan de kilovatios subsidiados por la Nación (en el valor del precio mayorista) un 50% corresponde al VAD. En 21 de las 29 jurisdicciones ese porcentaje es mayor, y llega a representar hasta el 58% del total. Y en el mismo grupo, solo Santa Fe y Neuquén tienen una proporción del 36%. El promedio nacional tiene 10 puntos menos.
Metodología y advertencias
El informe aclara que "al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas".
"La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía. A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones", agrega acertadamente el Reporte de Tarifas.
En ese sentido, es relevante recordar que en la provincia de Santa Fe la distribución de la infraestructura eléctrica tiene una extensión inusual en otras jurisdicciones. Y que por su peso en la demanda total nacional la EPE es la tercera compañía eléctrica, luego de las dos que actúan en la región metropolitana de Buenos Aries.
Otra particularidad provincial es que se ha adoptado para el pago del consumo eléctrico de la iluminación de las calles en pueblos y ciudades una Cuota de Alumbrado Público (Cap) que incrementa el rubro impuestos.