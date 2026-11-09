Las autoridades fronterizas de Argentina y Chile dispusieron el cierre preventivo del paso internacional Cristo Redentor para este lunes 9 de noviembre, debido a las condiciones meteorológicas previstas en la cordillera. La interrupción del tránsito comenzará a las 18 y alcanzará a todo tipo de vehículos, en uno de los principales corredores terrestres que conectan ambos países.
Cierran el paso a Chile por mal tiempo y complican el viaje de los fieles para ver al papa León XIV
El cruce entre Argentina y Chile permanecerá cerrado desde las 18 por el pronóstico de mal tiempo en alta montaña. La decisión puede complicar el regreso de turistas argentinos que viajaron durante el fin de semana largo y el traslado de peregrinos chilenos que asistirán a las actividades del papa León XIV.
La medida se anunció en una jornada de importante movimiento fronterizo. Por un lado, miles de argentinos deben organizar su regreso después de aprovechar el fin de semana largo para viajar a Chile. Por otro, grupos de peregrinos del país vecino tienen previsto cruzar la cordillera para participar de las celebraciones religiosas que encabezará el papa León XIV en Argentina.
A qué hora cierra el paso Cristo Redentor y cuáles son los últimos horarios para cruzar
El cierre del túnel internacional está previsto para las 18. Sin embargo, los controles fronterizos comenzarán a restringir el ingreso con anticipación para evitar que se acumulen vehículos en los complejos aduaneros.
Del lado argentino, la barrera ubicada en Uspallata cerrará a las 16. Esto significa que quienes viajen hacia Chile deberán llegar a ese punto antes de ese horario para intentar completar el cruce.
En sentido contrario, desde Chile hacia Argentina, el límite para pasar por Guardia Vieja también será a las 16. La disposición busca reducir la congestión en el complejo fronterizo de Horcones, en Mendoza, ante la interrupción posterior del tránsito.
El cierre fue acordado por las coordinaciones fronterizas de ambos países a partir de los pronósticos de inestabilidad en alta montaña. Los informes de vialidad advierten que el estado del tiempo podría comprometer la seguridad de quienes circulen por la ruta internacional.
Los viajeros que no alcancen a cruzar antes de los horarios establecidos deberán modificar sus planes y, eventualmente, permanecer una noche más en el país vecino.
Cómo puede afectar a los peregrinos que viajan para ver al Papa
La interrupción también genera preocupación entre los fieles chilenos que tienen previsto trasladarse a la Argentina para participar de las actividades de León XIV.
El Pontífice tiene programada una misa este martes 10 de noviembre a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. El miércoles 11, a la misma hora, encabezará otra celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires.
Se espera la llegada de contingentes de peregrinos en colectivos y vehículos particulares. El cierre del paso podría afectar especialmente a quienes tenían previsto viajar durante la noche del lunes o la madrugada del martes.
Por el momento, no se informó una fecha de reapertura. Las autoridades anunciaron que este martes a las 9 difundirán un nuevo parte sobre el estado de la cordillera y las condiciones para habilitar nuevamente la circulación.
Antes de iniciar el viaje, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Argentina del Paso Cristo Redentor, la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile y el Complejo Fronterizo Los Libertadores. La habilitación dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.