Este lunes

Cierran el paso a Chile por mal tiempo y complican el viaje de los fieles para ver al papa León XIV

El cruce entre Argentina y Chile permanecerá cerrado desde las 18 por el pronóstico de mal tiempo en alta montaña. La decisión puede complicar el regreso de turistas argentinos que viajaron durante el fin de semana largo y el traslado de peregrinos chilenos que asistirán a las actividades del papa León XIV.