El Sistema Integrado Cristo Redentor de Chile mantiene este sábado su habilitación parcial en ambos sentidos exclusivamente para el transporte de cargas, tras varios días de interrupción total a causa de las intensas nevadas registradas en la cordillera.
Nevadas récord en la cordillera: horarios y restricciones de tránsito entre Argentina y Chile
Tras varios días de corte total, el corredor habilitó solo el cruce para camiones, mientras rige la alerta por nuevas nevadas hasta inicios de la semana.
Las autoridades fronterizas monitorean de forma permanente la evolución meteorológica en la zona, mientras se registran demoras y operativos especiales en la Ruta Nacional 7.
Estado actual en alta montaña y restricciones vigentes
Desde las 7 de la mañana, el paso internacional abrió sus puertas de manera parcial para permitir el paso de los camiones que aguardaban varados en la región. Sin embargo, el tránsito vehicular para particulares y ómnibus continúa suspendido debido a la persistencia del mal tiempo y la acumulación nívea en la calzada.
La situación vial en la cordillera se vio complementada en las primeras horas de la jornada por un choque entre dos camiones ocurrido en el sentido hacia Chile, a la altura de Picheuta. Personal de vialidad montó un bypass en el lugar para encauzar el flujo vehicular de transportes pesados, solicitando extrema precaución a los choferes que circulan por el corredor internacional.
Pronóstico y expectativas de mejora
Las previsiones meteorológicas indican que la inestabilidad en alta montaña se mantendrá durante gran parte del fin de semana y se extenderá hasta el lunes. Los organismos de control fronterizo recordaron que cualquier modificación en el estado de la ruta o la habilitación para otros vehículos se informará a través de los canales oficiales según varíe la intensidad del temporal.
De acuerdo con los reportes climáticos, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar de manera paulatina a partir del martes, permitiendo evaluar la normalización completa del tránsito en el túnel internacional.
Invierno histórico: 12 metros de nieve en Chile y temporada de esquí extendida
Del otro lado de la cordillera, las nevadas excepcionales marcaron registros inéditos. Centros invernales como Portillo superaron los 12 metros acumulados de nieve (1.209 centímetros), batiendo marcas históricas.
En tanto, complejos como Valle Nevado anunciaron la extensión de su temporada hasta el 8 de noviembre, completando por primera vez en su historia 143 días de esquí continuos. La Parva y El Colorado también mantendrán operaciones parciales a mediados de octubre.
El impacto en la exploración minera sanjuanina
En la alta cordillera de San Juan, el invierno récord con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero alteró por completo los planes de los principales proyectos de exploración.
Iniciativas clave de cobre como Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), Los Azules y Altar debieron reprogramar sus cronogramas. En Vicuña, las perforaciones en altura por encima de los 4.800 metros se detuvieron a mediados de julio y el reinicio de las máquinas pasó a noviembre, ajustando su meta anual a 55.000 metros. Por su parte, en Los Azules las tareas en altura se corrieron hacia principios del próximo año, enfocando los esfuerzos actuales en la apertura de caminos.
Como contrapartida a las dificultades operativas en alta montaña, las abundantes nevadas aseguran un pronóstico hídrico muy favorable, estimando que el caudal del río San Juan supere ampliamente al del ciclo pasado.