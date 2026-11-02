Compras online y descuentos

Cyber Monday 2026: cinco claves para saber si una oferta realmente conviene

El evento de descuentos se realiza del 2 al 4 de noviembre en Argentina. Antes de comprar, es importante comparar precios, revisar el costo de financiación y los gastos de envío, verificar que el comercio sea oficial y conocer los derechos del consumidor.