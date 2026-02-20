"Es muy precario": Samid criticó el sistema de salud uruguayo y reavivó la controversia en redes
El "empresario cárnico" generó una nueva controversia en redes sociales al cuestionar con dureza el sistema de salud de Uruguay tras haber estado internado en ese país. En una serie de publicaciones en X, aseguró que la medicina uruguaya es “muy precaria”, denunció falta de insumos y equipamiento obsoleto, y también criticó a funcionarios argentinos por no haber respondido a su pedido de traslado sanitario.
Samid desata una polémica con duras críticas al sistema sanitario de Uruguay
La polémica se encendió a partir de un mensaje en X en el que Samid afirmó que durante su internación en Uruguay detectó graves falencias estructurales. “Máquinas antiguas, médicos inexpertos, falta de insumos”, enumeró el empresario, quien sostuvo que el sistema de salud del país vecino es “muy precario”.
Los uruguayos se enojan conmigo porque de casualidad, producto de la experiencia que me tocó vivir internado allá, les marqué una realidad que es que el sistema de salud que tienen, es muy precario. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que lo que dije sobre la medicina de mala…
Lejos de moderar el tono, Samid planteó que sus declaraciones buscan exponer una realidad que —según él— los propios uruguayos deberían revisar. “No deberían enojarse, deberían prestar atención a este tipo de observaciones así pueden sacar la medicina de abajo de la alfombra”, escribió.
Además, comparó el sistema sanitario uruguayo con el argentino, al que calificó como “a la altura de los mejores países del mundo”.
Samid fue una figura pública durante el menemismo y, tras su liberación, activo usuario de Twitter y hasta pretendido candidato presidencial por el peronismo para 2023.
Sus dichos generaron una inmediata reacción en redes sociales, con usuarios uruguayos y argentinos cuestionando tanto el contenido como la forma de sus afirmaciones.
El antecedente: el pedido de traslado sanitario
Las críticas de Samid se producen días después de otra publicación, fechada el 17 de febrero, en la que relató haber solicitado un traslado sanitario urgente desde Uruguay hacia Argentina.
Alberto Samid fue internado en las últimas horas en Uruguay
En ese mensaje aseguró haber pedido a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado aéreo de 40 minutos, “pagando yo los gastos”, luego de contraer —según sus palabras— “un virus uruguayo que no saben qué es”. Indicó que necesitaba regresar a su país para atenderse con sus médicos de confianza.
Samid sostuvo que ninguno de los funcionarios respondió a su solicitud. “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido”, escribió, en tono crítico hacia las autoridades.
Reacciones y debate público
Las declaraciones del empresario reabrieron el debate sobre la calidad y accesibilidad de los sistemas de salud en la región. Uruguay cuenta con un modelo mixto que combina prestadores públicos y privados bajo el Sistema Nacional Integrado de Salud, mientras que Argentina posee un esquema fragmentado entre sector público, obras sociales y medicina privada.
Especialistas en salud pública suelen señalar que ambos países enfrentan desafíos estructurales vinculados al financiamiento, la distribución territorial de recursos y la actualización tecnológica, aunque también destacan fortalezas en cobertura y formación profesional.
En el caso de Samid, sus expresiones se inscriben en un estilo comunicacional confrontativo que ya ha generado controversias en el pasado. Esta vez, el foco estuvo puesto en el sistema sanitario uruguayo, pero también en la respuesta —o falta de ella— de funcionarios argentinos ante su pedido de traslado.
Mientras tanto, el cruce en redes continúa y las publicaciones del empresario siguen sumando repercusiones a ambos lados del Río de la Plata.