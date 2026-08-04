Los investigadores australianos de la organización benéfica Geographe Marine Research, dedicada a la protección de la vida marina, despertaron el domingo con una triste escena.
Un delfín cargó a su cría muerta durante seis días
En el vídeo se observa cómo Fraggle va empujando a su pequeña por el Océano Índico, mientras le acompañan otros delfines de su manada en su proceso de duelo.
En el estuario de Leschenault, al norte de Bunbury (Australia), encontraron a la delfín Fraggle lamentando la pérdida de su cría, nacida apenas dos semanas antes.
En los últimos días, la cría había presentado una frecuencia respiratoria elevada, con que a pesar de entregar todos sus esfuerzos, finalmente no pudo sobrevivir. Esta es la cuarta cría que ha perdido Fraggle.
Desafíos de ser madre en invierno
Los investigadores marinos reconocen el desafío que supone para la superviviencia tener una cría en invierno, aunque albergaban “la esperanza de que ella tuviera la oportunidad de ser madre de nuevo”, expresaron en sus redes sociales, en las que también compartieron imágenes del emotivo momento.
En el vídeo se observa cómo Fraggle va empujando a su pequeña por el Océano Índico, mientras le acompañan otros delfines de su manada en su proceso de duelo.
Rituales de duelo en delfines
Esto no es extraño, ya que los delfines suelen cargar con sus crías fallecidas durante un periodo de duelo que puede prolongarse varios días.
Finalmente, llegará un momento en que la mamá delfín deberá soltarla y alimentarse para sobrevivir.
Dado que solo un pequeño grupo de delfines habita en el estuario, los australianos no suelen ver nacimientos la mayoría de los años y, aun cuando ocurren, la tasa de supervivencia es baja.