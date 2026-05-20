Efemérides

Día Mundial de las Abejas: por qué el futuro de nuestra alimentación depende de proteger su zumbido

Este 20 de mayo se conmemora la fecha global dedicada a los polinizadores. En un escenario crítico por el cambio climático y el uso de pesticidas, la ONU advierte que el 40% de los nutrientes que consume la humanidad están en riesgo si continúa el declive de estos insectos.