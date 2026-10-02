Este 2 de octubre se celebra en la República Argentina el Día del Encargado de Edificios, una fecha dedicada a reconocer el rol fundamental que desempeñan los trabajadores y trabajadoras de propiedad horizontal en el funcionamiento cotidiano de los inmuebles.
Por qué se celebra este 2 de octubre el Día del Encargado de Edificios
La fecha homenajea la labor diaria del personal de consorcios en todo el país, una tarea que resulta clave para la convivencia en propiedad horizontal.
La jornada es considerada un día no laborable para el sector, según lo contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad, por lo que las tareas operativas habituales en los edificios residenciales y comerciales suelen verse modificadas o suspendidas durante toda la jornada.
Qué se celebra este 2 de octubre y cuál es su origen histórico
La elección de esta fecha conmemora la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), entidad gremial nacida el 2 de octubre de 1942. En sus orígenes, la organización buscó unificar los reclamos de los trabajadores dedicados al mantenimiento y custodia de las viviendas colectivas, un sector que experimentó un crecimiento acelerado a mediados del siglo XX a raíz del desarrollo urbano y la proliferación de construcciones de propiedad horizontal en las principales ciudades del país.
A lo largo de los años, el rol del encargado —históricamente conocido como portero— fue transformándose significativamente. Lo que comenzó como una labor ligada estrictamente a la limpieza de espacios comunes y al control de acceso de las fincas, derivó en una función integral que abarca la supervisión de servicios centrales, el mantenimiento edilicio, la coordinación de tareas de seguridad e higiene y la intermediación operativa entre los consorcistas y la administración.
Alcance laboral y funcionamiento de los servicios durante la jornada
De acuerdo con las normativas laborales vigentes para los trabajadores comprendidos en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la federación nacional, el 2 de octubre tiene carácter de feriado o día no laborable remunerado para todo el personal de la actividad.
Esto implica que los encargados de edificios, tanto permanentes como no permanentes, con o sin vivienda, gozan del descanso legal correspondiente. En caso de que un consorcio solicite la prestación de servicios extraordinarios durante el día de hoy, las horas trabajadas deben abonarse con el recargo del 100%, de la misma forma en que se liquida un feriado nacional. Por este motivo, la mayoría de los consorcios acuerda previamente esquemas mínimos para la recolección de residuos internos o suspende transitoriamente las labores habituales hasta el día posterior.