Particular espectáculo

Luna llena y ballenas: cientos de personas vivieron un avistamiento nocturno único en una playa de Chubut

La playa El Doradillo, ubicada a pocos kilómetros de Puerto Madryn, fue escenario de una particular postal de la Patagonia. Cientos de vecinos y turistas se acercaron para observar a las ballenas francas australes que se movieron muy cerca de la costa.