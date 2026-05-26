Tripulantes y pasajeros de un bote turístico en una excursión en el Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hecho histórico con la primera aparición de una ballena azul a corta distancia, lo que permitió capturar el momento.
Avistamiento en el Golfo San Jorge: registraron por primera vez una ballena azul desde un bote
Ocurrió a pocos metros de una embarcación turística frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Los especialistas del Proyecto Cetáceos destacaron la relevancia científica del encuentro con el animal más grande del planeta.
La noticia se conoció en las últimas horas cuando pasajeros publicaron en sus redes sociales el avistamiento de la ballena azul cerca del bote con el que navegaban como parte de la excursión náutica.
“Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge”, expresaron desde Proyecto Cetáceos GSJ.
Este domingo se conoció un video que publicó el propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien se mostró junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn.
“No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan”, manifestó.